Hayat Kapışmanın bedeli 9 milyon dolar
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Kapışmanın bedeli 9 milyon dolar

Müzayedeler her zaman heyecan vericidir. Nadir bir esere sahip olmak için taraflar arasında gelip giden rakamlar, eserin fiyatını da yükseltir ve nihayetinde gözü en kara olanın elinde kalır.

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Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
Kapışmanın bedeli 9 milyon dolar
​Kapışmanın bedeli 9 milyon dolar.

Müzayedeler her zaman heyecan vericidir. Nadir bir esere sahip olmak için taraflar arasında gelip giden rakamlar, eserin fiyatını da yükseltir ve nihayetinde gözü en kara olanın elinde kalır. CNN'in haberine göre Paris yakınlarındaki Fontainebleau’daki Osenat müzayede evi böylesi bir kapışmaya sahne oldu. Eserin İngiliz sahibi babaannesinden kalan bir Çin vazosunun satılması için şirkete yetki verdi. 1500 ila 2000 dolar arasında alıcı bulması beklenen mavi Çin vazosu, mezata katılan koleksiyonerler arasındaki kapışma sonucu 9 milyon dolara satıldı. Küresel bir gövdeye ve uzun silindirik boyuna sahip olan Tianqiuping vazoları, şekilleri ve rengi nedeniyle “Göksel küre” diye de biliniyor. 9 milyon dolara satılan vazo, ejderhalar ve bulutlarla bezeli. Miras kalan vazosu tahmin edilenin fersah fersah üzerinde satılan İngiliz de şu an bulutlar üzerinde olsa gerek!

Dünyanın en nadidelerinden biri: Dudak uçuklatan fiyata satıldı
FOTOĞRAF 9
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Adını Kraliçe II. Elizabeth'e düğün hediyesi olarak verilen bir başka pembe elmastan alan 11.15 karatlık Williamson Pink Star (Pembe Yıldız) elması, dün Sotheby's Hong Kong tarafından açık artırmada adı açıklanmayan bir alıcıya 453 milyon Hong Kong Dolarına (57,736,078 ABD Doları) satıldı.

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Uzmanlar elmasın satış fiyatını 22 milyon ABD doları olarak öngörmüştü.
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Müzayede evi satışı tarihi olarak nitelerken “11.15 karat ağırlığında ve elmaslarda doğal olarak bulunan en nadir renklerden birini taşıyan Williamson Pink Star, şimdiye kadar satılan en büyük ikinci içten kusursuz, pembe elmastır” ifadelerini kullandı.
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Müzayede evi elmasın kimyasal olarak en saf elmas türü olan Tip IIa olduğunu ve bu tip elmasların ise genellikle olağanüstü optik şeffaflıkta olduğunu ifade etti.
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Açıklamada “Williamson Pembe Yıldızı, tüm değerli taşlar arasında en nadide olanlardan biridir...

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Modifiye edilmemiş büyük pembe elmaslara rastlamak son derece nadirdir” denildi.
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DİĞER İKİ ÜNLÜ PEMBE ELMASLAR

Williamson Pembe Yıldızı olarak bilinen 11.15 karat elmas, adını diğer iki büyük pembe elmastan aldı.

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Bu iki pembe elmastan 59,60 karat olanı 2017'de açık artırmada 71,2 milyon dolarlık rekor bir fiyata satıldı.
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23.60 karatlık ikinci pembe elmas ise, 1947'de Kanadalı bir jeolog tarafından Kraliçe II. Elizabeth'e düğün hediyesi olarak verildi.
Dünyanın en nadidelerinden biri: Dudak uçuklatan fiyata satıldı
Dünyanın en nadide pembe elmaslarından biri olarak bilinen 'Williamson Pembe Yıldızı'nın, dün Hong Kong'da açık arttırmayla satışa çıkarılmıştı. Kusursuz olduğu belirtilen 11.15 karatlık elmas dün 20 dakika süren açık arttırmada dudak uçuklatan fiyata alıcı buldu.
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