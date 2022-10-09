​Kapışmanın bedeli 9 milyon dolar.

Müzayedeler her zaman heyecan vericidir. Nadir bir esere sahip olmak için taraflar arasında gelip giden rakamlar, eserin fiyatını da yükseltir ve nihayetinde gözü en kara olanın elinde kalır. CNN'in haberine göre Paris yakınlarındaki Fontainebleau’daki Osenat müzayede evi böylesi bir kapışmaya sahne oldu. Eserin İngiliz sahibi babaannesinden kalan bir Çin vazosunun satılması için şirkete yetki verdi. 1500 ila 2000 dolar arasında alıcı bulması beklenen mavi Çin vazosu, mezata katılan koleksiyonerler arasındaki kapışma sonucu 9 milyon dolara satıldı. Küresel bir gövdeye ve uzun silindirik boyuna sahip olan Tianqiuping vazoları, şekilleri ve rengi nedeniyle “Göksel küre” diye de biliniyor. 9 milyon dolara satılan vazo, ejderhalar ve bulutlarla bezeli. Miras kalan vazosu tahmin edilenin fersah fersah üzerinde satılan İngiliz de şu an bulutlar üzerinde olsa gerek!

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