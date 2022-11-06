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Kaplanlar soykırıma uğruyor

El Cezire’de yayınlanan bir habere göre Ocak 2000-Haziran 2022 arasında yapılan araştırmaya göre yıl başına ortalama 150 kaplanın ya canlı ya da kürkleri ve diğer parçaları için kaçak avcılar tarafından öldürüldüğü ortaya kondu.

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Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
Kaplanlar soykırıma uğruyor
Yıl başına ortalama 150 kaplanın ya canlı ya da kürkleri ve diğer parçaları için kaçak avcılar tarafından öldürüldüğü ortaya kondu.

1990 öncesi tefrika edilen çizgi roman ünlülerinden Kızıl Maske’yi aramızda bilmeyenimiz yoktur. 10 kaplan gücündeki Kızıl Maske, kötülere karşı aileden miras doğaüstü gücüyle savaşırdı. Ancak doğadaki kaplanlar artık o kadar şanslı değil. Artan şehirleşme ve insanoğlunun doymak bilmez para hırsı nedeniyle hem yaşam alanları hem de yaşam hakları ellerinden alınıyor. El Cezire’de yayınlanan bir habere göre Ocak 2000-Haziran 2022 arasında yapılan araştırmaya göre yıl başına ortalama 150 kaplanın ya canlı ya da kürkleri ve diğer parçaları için kaçak avcılar tarafından öldürüldüğü ortaya kondu.

23 yılda toplam 3377 büyük kedi cinsi vahşi avlanmayla doğal ortamlarından koparıldı. TRAFFIC adlı vahşi hayatı koruma amaçlı grup tarafından yayınlanan raporda, kaplanların 50 ülkede avlandığını ancak 20 ülkede yoğunlaştığı kaydediliyor. Bu ülkeler arasında ise Çin, Hindistan ve Endonezya ilk üç sırada bulunuyor. 20. yüzyılın başında nüfusları 100 binden fazla olan kaplanlar günümüzde dar bir coğrafyaya sıkışmış durumda. Sürdürülebilir bir dünyayı çocuklarımıza bırakmak istiyorsak, kaplanlara da hakettikleri gücü, yaşam gücünü teslim etmemiz gerekiyor.

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