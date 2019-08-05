Kara kıtaya ‘Tebessüm’

Kurban organizasyonu kapsamında tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Tebessüm Derneği Başkanı Furkan Albayrak, "8 yıldır Afrika ve Asya’da kurban organizasyonları düzenliyoruz. Kurban vekaletlerini alan gönüllülerimiz kesilen kurbanların etlerini bölgedeki ihtiyaç sahibi mazlumlara bizzat dağıtıyor. Vekalet usulüyle bağışlanan kurbanların bağışçı ismi okunarak çekilen kesim görüntülerini bayram sonrasında tüm bağışçıların cep telefonlarına ulaştırıyoruz" diye konuştu.
Albayak kurban hisse bedellerini de açıkladı: "2019 yılı Kurban organizasyonunda Yurt dışı hisse bedeli 550 TL, Yurt içi hisse bedeli 1.200 TL. Hayırseverler bağışlarını derneğin internet sitesinden kredi kartıyla veya banka hesap numaralarına aktarabilir."