Kara kıtaya ‘Tebessüm’ Tebessüm Derneği, 2019 kurban organizasyonu kapsamında yaptığı hazırlıkları tamamladı. Dernek, bu yıl da Afrika başta olmak üzere Asya ve ülkemizdeki mazlum ve ihtiyaç sahipleri için kurban kesimi gerçekleştirecek.

Fatih Özer 05 Ağustos 2019, 04:00 Yeni Şafak