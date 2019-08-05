Hayat Kara kıtaya Tebessüm
AKTÜEL

Kara kıtaya ‘Tebessüm’

Tebessüm Derneği, 2019 kurban organizasyonu kapsamında yaptığı hazırlıkları tamamladı. Dernek, bu yıl da Afrika başta olmak üzere Asya ve ülkemizdeki mazlum ve ihtiyaç sahipleri için kurban kesimi gerçekleştirecek.

Fatih Özer Yeni Şafak
Tebessüm Derneği, mazlum ve ihtiyaç sahipleri için kurban kesimi gerçekleştirecek.
Tebessüm Derneği, mazlum ve ihtiyaç sahipleri için kurban kesimi gerçekleştirecek.

Kurban organizasyonu kapsamında tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Tebessüm Derneği Başkanı Furkan Albayrak, "8 yıldır Afrika ve Asya’da kurban organizasyonları düzenliyoruz. Kurban vekaletlerini alan gönüllülerimiz kesilen kurbanların etlerini bölgedeki ihtiyaç sahibi mazlumlara bizzat dağıtıyor. Vekalet usulüyle bağışlanan kurbanların bağışçı ismi okunarak çekilen kesim görüntülerini bayram sonrasında tüm bağışçıların cep telefonlarına ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Albayak kurban hisse bedellerini de açıkladı: "2019 yılı Kurban organizasyonunda Yurt dışı hisse bedeli 550 TL, Yurt içi hisse bedeli 1.200 TL. Hayırseverler bağışlarını derneğin internet sitesinden kredi kartıyla veya banka hesap numaralarına aktarabilir."

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