Karnaval değil pazar yeri

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni kazandığımda Anadolu’dan İstanbul’a gelen daha 17 yaşında bir gençtim. Nişantaşı’nın ışıltılı vitrinlerini geçip üniversiteye gittiğim ve heyecanla dersleri takip ettiğim o yıllarda Ünsal Oskay ile karşılaştım. Bunun büyük şans olduğunu daha sonraki yıllarda kavrayacaktım. Onun ilk dersinde diğer derslerin aksine 401 numaralı amfinin epey kalabalık olması dikkatimi çekmişti. Sonrasında kısa boylu, gür saçlı, atik bir adam kürsüye çıktı ve konuşmaya başladı. Anlattığı şeylerin çoğunu anlamasam da ben dahil herkes pür dikkat onu dinliyor, ağzından çıkan her isim olay ve hikaye kulaklarımızdan geçip beynimize hücum ediyordu. Pek çok öğrenci bu coşkulu anlatının içinde geçen kitap isimlerini ve yazarları not alıyor, onları hayata donanımlı bir şekilde hazırlamak isteyen Ünsal hocanın yaptığı esprilerle kendinden geçiyordu. Bugünden o resme baktığımda üniversite kürsüsünden içeriği dolu dolu olan bir stand up gösterisi canlanıyor zihnimde. Arkadaşlarımla yıllar sonra bile andığımız hocamızın o çok sevdiği romanlardan birinin kahramanı olduğunu öğrendiğimde büyük bir merakla kitabı alıp okumaya başladım.