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Hayat

Akademi dünyası Filistin için birleşmeli

Filistin’de yaşanan zülmü duyurmak için akademinin yapması gerekenleri bugüne kadar Filistin üzerine çalışan, çabalayan akademisyenlerle konuştuk. Fatih Savaşan, Mehmet Rakipoğlu, Muhammed Hüseyin Mercan, Selim Sezer, Veysel Kurt, Emine Canlı ve Ahmet Yusuf Özdemir bize bugüne kadar neler yapıldığını ve bugünden sonra da neler yapılması gerektiğini anlattı.

Merve Akbaş
04:00 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:09 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

7 Ekim 2023 Filistin meselesinde önemli bir milat olarak tarihe kazındı. Maalesef o günden sonra İsrail’in Filistin’e olan saldırıları da bitmek tükenmek bilmedi. Her geçen gün saldırılar arttı ve acımasız bir hâl aldı. Hastaneler, okullar, mülteci kampları... İçinde olduğumuz bu süreç Filistin meselesi adeta bambaşka bir hâle de getirdi. Bunun nedeni uzayan zülmün bu defa tüm dünya tarafından duyulması ve her milletten insan tarafından farklı biçimlerde protesto edilmesi. Sanat dünyasından önemli isimler çeşitli eserler üreterek veya katıldıkları etkinlilerde, futbolcular maçlarda, gazeteciler ürettikleri haberlerle... Her meslek grubundan insan kendi içinde bir çaba ile Filistin’e destek verdi, vermeye devam ediyor. Tam da bu bağlamda akademisyenlerin, yani çeşitli makaleler, raporlamalar, sempozyumlar düzenleyecek entelektüellerin Filistin için neler yaptığı, yapabileceği tartışmalara konu olmaya başladı.

FİLİSTİN İÇİN YAPILACAK ÇOK İŞ VAR

Çünkü yapılacak hâlâ çok iş var. Özellikle de bugün yaşananların çok sağlıklı biçimde yarın için kaydedilmesi noktasında... Yani daha yazılacak çok fazla kitap, düzenlenecek çok fazla sempozyum, çalışılacak çok fazla rapor var. Bu bağlamda Yeni Şafak Kitap için bugüne kadar Türkiye akademi dünyasında Filistin için çalışmalar yapan akademisyenlerin kapısını çaldık ve onlara dünden bugüne neler yapıldığını, bugünden sonra da neler yapılması gerektiğini sorduk. Kapısını çaldığımız isimler ise şunlar: Fatih Savaşan, Mehmet Rakipoğlu, Muhammed Hüseyin Mercan, Selim Sezer, Veysel Kurt, Emine Canlı, Ahmet Yusuf Özdemir. Şimdi gelin birlikte bu değerli isimlerin tespitlerini ve önerilerini okuyalım.



#Filistin
#Edebiyat
#Aktüel
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