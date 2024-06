Akademi dünyası Filistin için birleşmeli

7 Ekim 2023 Filistin meselesinde önemli bir milat olarak tarihe kazındı. Maalesef o günden sonra İsrail’in Filistin’e olan saldırıları da bitmek tükenmek bilmedi. Her geçen gün saldırılar arttı ve acımasız bir hâl aldı. Hastaneler, okullar, mülteci kampları... İçinde olduğumuz bu süreç Filistin meselesi adeta bambaşka bir hâle de getirdi. Bunun nedeni uzayan zülmün bu defa tüm dünya tarafından duyulması ve her milletten insan tarafından farklı biçimlerde protesto edilmesi. Sanat dünyasından önemli isimler çeşitli eserler üreterek veya katıldıkları etkinlilerde, futbolcular maçlarda, gazeteciler ürettikleri haberlerle... Her meslek grubundan insan kendi içinde bir çaba ile Filistin’e destek verdi, vermeye devam ediyor. Tam da bu bağlamda akademisyenlerin, yani çeşitli makaleler, raporlamalar, sempozyumlar düzenleyecek entelektüellerin Filistin için neler yaptığı, yapabileceği tartışmalara konu olmaya başladı.