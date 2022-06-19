Hayat Kavun çekirdeğinden evde dondurma Çekirdeğini çöpe atma
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Kavun çekirdeğinden evde dondurma: Çekirdeğini çöpe atma

Tadıyla mest eden yaz meyvelerinden kavun tezgahlarda yerini aldı. Bu hafta kavun çekirdeklerini çöpe atmayın çünkü harika iki tarif vereceğiz. Hem pratik hem de az malzemeli Şafak Muhallebisi ve Şafak Dondurmasını siz de beğeneceksiniz.

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Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Kavun çekirdeğinden evde dondurma: Çekirdeğini çöpe atma
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Mevsimi yaklaşan meyvelerden biri de kavun. Daha önce Amasya’nın meşhur kavunlarından bahsettiğimiz bir yazı yazmıştık. Bu hafta Osmanlı’dan beri yapılagelen kavun çekirdeği şerbetinden ilhamla yeni tarifler oluşturup Türk Mutfağına güzel lezzetler ekleyeceğiz. Kremaya dönüştürebilir, kaymak ve tereyağı ile çırparak dondurmalar yapabiliriz.

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE

Kavun çekirdeği çoğumuzun sıyırıp attığı bir değer. Osmanlı’da kurutularak saklanan, su ile ıslatılıp dövülen ve sonra tatlandırılıp sulandırılarak şerbete dönüştürülen dolgun kavun çekirdeklerinden yapılan bu ürüne “sübye” deniyor. İçerisinde değerli amino asitler yani protein, yağ asitleri ve lif var. Ayrıca potasyum, fosfor ve magnezyum açısından da zengin. Bütün bu özellikleriyle sağlıklı bir beslenme için güzel bir alternatif oluşturuyor. Protein kalitesi bakımından soya fasulyesinden daha üstün olduğu uzmanlar tarafından belirtilmiş. Kavun çekirdeklerini kavun içindeki yuvasından lifleriyle beraber alıp su ekleyerek blenderdan geçirip süzdüğümüzde kavun çekirdeği sütü elde edebiliyoruz. Ben 3 su bardağı kadar kavun çekirdeğine 2 su bardağı su ekledim. Çekirdeğin sütü, kavunun kendisinden daha da tatlı oluyor, bu yüzden içecek olarak kullanmak için tekrar şeker eklemeye gerek olmadığını düşünüyorum. İçerisine muz, çilek, böğürtlen, şeftali gibi farklı meyveler, nane, dondurma, süt, maden suyu, gazoz ilave ederek birbirinden hoş içecekler elde edebiliriz. Kremaya dönüştürebilir, kaymak ve tereyağı ile çırparak dondurmalar yapabiliriz. Ben bugün muhallebi ve dondurma tarifi denedim ve sizinle bu tarifleri paylaşmak istiyorum. Eminim siz çok daha farklı, hoş lezzetler elde edeceksiniz. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

Şafak Muhallebisi

MALZEMELER:

-2 su bardağı kavun çekirdeği (lifleriyle birlikte)

-1 su bardağı su

-2 tatlı kaşığı nişasta

-2 kahve fincanı şeker

YAPILIŞI:

Kavun çekirdeklerini su ilave ederek blenderdan geçirip süzelim. Nişasta ve şekeri karıştıralım, üzerine yavaş yavaş kavun çekirdeği sütünü ilave edip karıştıralım. Kısık ateşte koyulaşana kadar kaynatalım. Kaselere bölüp buzdolabında bir saat dinlendirelim. Afiyet olsun.

Şafak Dondurması

MALZEMELER:

-2 su bardağı kavun çekirdeği (lifleriyle birlikte)

-1 su bardağı su

-1 yemek kaşığı tereyağı

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