Kayseri Mimar Sinan’la anılacak

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan’ı doğduğu topraklar üzerinden tanıtmak için “Kayseri’de Sinan Zamanı” adlı bir proje başlattı. Projenin ilk adımı, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Ressamlar Mimar Sinan’ın Memleketini Süslüyor” etkinliği oldu. Melikgazi Belediyesi'ne bağlı Gürpınar Mahallesi’ndeki ilkokulun bahçesine, Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ressam Mahir Güven’in çizdiği dört pano yerleştirildi. “Haydi Çocuklar Resim Yapalım” başlığında Sinan’ın kağıda basılmış eserlerini boyayan çocuklar; Meryem Uçar’ın “Mimar Sinan” kitabıyla mimarın hayatını yakından tanıdı. Etkinlikte sanatçı Günseli Kato, ressam Güven, Milletvekili Ayşe Böhürler ve Vali Gökmen Çiçek panolardan birini öğrencilerle boyadı.

SİNAN’I YETİŞTİREN KÜLTÜR CANLANDIRILACAK

Etkinlikte konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Mimar Sinan’ın şehrin ismiyle anılmasını sağlayacak projeler yapacaklarını söyledi. Böhürler önümüzdeki günlerde panoların okul duvarına aktarılacağını belirterek, “Mimar Sinan’ı yetiştiren bu kültürü, bu ruhu yeniden canlandırmayı amaçlıyoruz. Köylerde köy çocuklarıyla resim yapmayı çok önemsiyoruz” dedi. Vali Gökmen Çiçek de Kayseri’de doğan Mimar Sinan’ın dünyaya nam saldığını, amaçlarının Kayseri ve Mimar Sinan isimlerini özdeşleştirmek olduğunu söyledi.

Ulaş Deliktaş

KALICILIK İÇİN SİLÜET TERCİH EDİLDİ

Ressam Mahir Güven, etkinlik için bir yıldır titizlikle çalışarak dört eskiz hazırladıklarını aktardı. Sinan’ın çocuklara anlatılmasının önemine dikkat çeken Güven, bu etkinliğin unutulmayacağını söyleyerek, “Çocuklar boyama yaparken Mimar Sinan’ı konuşuyorlardı. Mimar diyor, cami yapmış diyor. En azından bir sayfa çevirdik. Resimlerde, Mimar Sinan'ın bir silüeti ve yaptığı işlerden bir kolaj olsun istedik. Cami, minare ve kubbe silüeti kullanarak akılda kalıcı olmasını sağladık. Selçuklu'nun tekrar eden desenleri, Roma ve Bizans eserleri var. Çünkü Mimar Sinan, hemen hemen hepsine dokunmuş ve sağlamlaştırmış ” ifadelerini kullandı.

Güven’in çalışmalarını panoya aktaran 10 kişilik öğretmen grubunun koordinasyonunu sağlayan Ulaş Deliktaş ise uygulama sürecinden şöyle söz etti: “Sanatçılarımızın tasarlamış olduğu eserleri, resim öğretmeni arkadaşlarımızla kendi yorumumuzla, özünden koparmadan tuvale aktardık. Çocuklar da renkleriyle katkı sağladı. Mimar Sinan gibi Kayseri’ye mal olmuş bir şahsiyetin eserini Kayserililer yapmış oldu.”

Sinan’ı hem boyadılar hem okudular

Boyama etkinliği kapsamında Meryem Uçar’ın yakın zamanda okurla buluşan “Taşla Şiir Yazan Sanatçı: Mimar Sinan” kitabı katılımcılara hediye edildi. Uçar, Sinan’la ilgili böyle bir projede bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “Herkesin Mimar Sinan’ın hayatından alacağı bir örneklik olduğuna inanıyorum. Mimar Sinan’ı hep eserleriyle ve hakkında anlatılan şehir efsaneleriyle tanıyoruz. Sinan’ı eserleri özelinde şehir efsanelerinden arındırılmış insani yönünü ele alarak yazdım. Çocukların tarihî ve kültürel mirasımızın köklü öğeleriyle buluşması çok kıymetli” dedi.











