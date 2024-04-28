Kemikler Korhan Berzeg’in

Uzun süredir kendisinden haber alınamayan ve aranan Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen dere yatağında bulunan kemikler ileri teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyordu. Kemiklerden alınan DNA örnekleri, Berzeg’in İngiltere’de yaşayan kızı Nisa Berzeg’ten alınacak DNA örnekleri ile karşılaştırıldı. Kemiklerdeki DNA, Berzeg'in kızıyla eşleşti. Adli Tıp Kurumu'nun incelemesi sonucu ölüm nedeni ortaya çıkacak.

Berzeg’in kaybolmasından 312 gün sonra, 23 Nisan’da saat 13.30 sıralarında Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay tarafından, Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulunmuştu. Yapılan olay yeri incelemesinde, paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, sürücü belgesi ve kimlik kartı ile biri parçalanmış para ve 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulunmuştu.