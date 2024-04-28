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Kemikler Korhan Berzeg’in

Balıkesir Gönen’de Armutlu Mahallesi'ndeki dere yatağında bulunan kemik parçalarının, Adli Tıp incelemesinde, 316 gün önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg’e ait olduğu kesinleşti. Kemiklerden alınan DNA örnekleri, Berzeg’in İngiltere’de yaşayan kızı Nisa Berzeg'den alınan örneklerle eşleşti.

04:00 - 28/04/2024 Pazar
Güncelleme: 01:27 - 28/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Korhan Berzeg
Korhan Berzeg

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi’nde 316 gün sonra dere yatağında bulunan kemik parçalarının ekonomist Korhan Berzeg’e ait olduğu ortaya çıktı. Korhan Berzeg'in kızından alınan DNA örnekleriyle ormanlık alanda bulunan kemik parçalarıdan alınan örnekler eşleşti. Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının günlerce aranan Korhan Berzeg'e ait olduğu belirlendi.

DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ

Uzun süredir kendisinden haber alınamayan ve aranan Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen dere yatağında bulunan kemikler ileri teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyordu. Kemiklerden alınan DNA örnekleri, Berzeg’in İngiltere’de yaşayan kızı Nisa Berzeg’ten alınacak DNA örnekleri ile karşılaştırıldı. Kemiklerdeki DNA, Berzeg'in kızıyla eşleşti. Adli Tıp Kurumu'nun incelemesi sonucu ölüm nedeni ortaya çıkacak.

312 GÜN SONRA KEMİK PARÇALARI BULUNMUŞTU

Berzeg’in kaybolmasından 312 gün sonra, 23 Nisan’da saat 13.30 sıralarında Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay tarafından, Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulunmuştu. Yapılan olay yeri incelemesinde, paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, sürücü belgesi ve kimlik kartı ile biri parçalanmış para ve 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulunmuştu.



#Korhan Berzeg
#Balıkesir
#Gönen
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