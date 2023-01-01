Kendi kıssamızın kahramanı olabilmek

Mehmet Lütfi Arslan’ın “Hepimiz bir kıssanın potansiyel kahramanlarıyız. En güzel yerden indirilmiş bir anne babanın çocukları olarak tekrar o yere terfi etmenin mücadelesini veriyoruz. Dışımızda bir hasmımız içimizde bir hasmımız, sanki bir savaş meydanındayız. Hayat savaşın süresi, dünya meydanı, cennet zafer, ve cehennem mağlubiyetidir. Kıssamız, insanın nefsi ve şeytana yaşadığı harbin bir muharebesini konu ediniyor” takdimi ile okuyucuyla buluşan eser, muhatabına kendi içinde “Kıssamızın kahramanı olabilecek miyiz?” sorusunu sorduruyor.

Her kıssa bir hisse içindir. Kur’an-ı Kerim’in üçte birinden fazlası kıssalardan oluşur. Çünkü kıssalar idraki kolaylaştırdığı gibi, gerçek hayatla kurduğu bağ ile olayların bize doğrudan tesir etmesini sağlar. Eserin müellifi Arslan da doğrudan kalbe tesir eden kıssaları şöyle tarif ediyor; “Kıssalar, menkîbeler ve hikâyeler Allah’ın sevdiği kullarının kalbini sabitleştirdiği askerleridir. Kıssalar görevlidir, ne zaman çıkıp gelseler bize bir terfi kapısı açarlar. O yüzden çıkıp gelmelerini beklemek, yollarını gözlemek gerekir. Kalbimizin buluştuğu kıssa, kalbimizi yükselten kıssadır. Kıssa kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibi, dik ve sabit bir sözdür O dik ve sabit sözle niceleri kendi kıssasının kurbanı olmaktan kurtulur, kahramanlığa terfi eder. O dik ve sabit söz içimizdeki düşmanı, dışımızdaki düşmanı, savaşı, savaş meydanını tanıtır.” “Allah’tan Korkun”, “Seni Kurtaracak Marifettir”, “Sahabe Yıldızlarımızdır” ve “Râzı Ol ki Râzı Olunasın” gibi birbirinden tesirli 52 farklı sohbetten oluşan Kıssa Sohbetler, hepimizin âşina olduğu kaynaklardan derlenen kıssa, menkîbe ve dînî hikâyelerden oluşuyor. Her birisi Peygamber Efendimiz (sav) ve İslâm büyüklerinin hayatlarından bugüne kadar intikal etmiş bu diriltici metinler, sohbet meclislerinde okunacak şekilde bir araya getirilmiş.