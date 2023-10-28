Kendi kıssamızın kahramanı olabilmek





Dergi ve okur kardeşliğine değer veren, Rasulullah Efendimiz’in (sav) sünnetine uygun olarak hediyeleşmeyi ihmal etmeyen Altınoluk Dergi, bu sene okuyucularına Mehmet Lütfi Arslan’ın kaleme aldığı Peygamberimiz ve İslâm Büyüklerinden Kıssa Sohbetler eserini armağan ediyor. Mehmet Lütfi Arslan’ın “Hepimiz bir kıssanın potansiyel kahramanlarıyız. En güzel yerden indirilmiş bir anne babanın çocukları olarak tekrar o yere terfi etmenin mücadelesini veriyoruz. Dışımızda bir hasmımız içimizde bir hasmımız, sanki bir savaş meydanındayız. Hayat savaşın süresi, dünya meydanı, cennet zafer, ve cehennem mağlubiyetidir. Kıssamız, insanın nefsi ve şeytana yaşadığı harbin bir muharebesini konu ediniyor” takdimi ile okuyucuyla buluşan eser, muhatabına kendi içinde “Kıssamızın kahramanı olabilecek miyiz?” sorusunu sorduruyor.

KISSALAR TERFİ KAPISI AÇAR

Her kıssa bir hisse içindir. Kur’an-ı Kerim’in üçte birinden fazlası kıssalardan oluşur. Çünkü kıssalar idraki kolaylaştırdığı gibi, gerçek hayatla kurduğu bağ ile olayların bize doğrudan tesir etmesini sağlar. Eserin müellifi Arslan da doğrudan kalbe tesir eden kıssaları şöyle tarif ediyor; “Kıssalar, menkîbeler ve hikâyeler Allah’ın sevdiği kullarının kalbini sabitleştirdiği askerleridir. Kıssalar görevlidir, ne zaman çıkıp gelseler bize bir terfi kapısı açarlar. O yüzden çıkıp gelmelerini beklemek, yollarını gözlemek gerekir. Kalbimizin buluştuğu kıssa, kalbimizi yükselten kıssadır. Kıssa kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibi, dik ve sabit bir sözdür O dik ve sabit sözle niceleri kendi kıssasının kurbanı olmaktan kurtulur, kahramanlığa terfi eder. O dik ve sabit söz içimizdeki düşmanı, dışımızdaki düşmanı, savaşı, savaş meydanını tanıtır.” “Allah’tan Korkun”, “Seni Kurtaracak Marifettir”, “Sahabe Yıldızlarımızdır” ve “Râzı Ol ki Râzı Olunasın” gibi birbirinden tesirli 52 farklı sohbetten oluşan Kıssa Sohbetler, hepimizin âşina olduğu kaynaklardan derlenen kıssa, menkîbe ve dînî hikâyelerden oluşuyor. Her birisi Peygamber Efendimiz (sav) ve İslâm büyüklerinin hayatlarından bugüne kadar intikal etmiş bu diriltici metinler, sohbet meclislerinde okunacak şekilde bir araya getirilmiş.

SENE BOYU OKUNACAK KISSALAR

Müstakil konulu 52 sohbetten oluşan eser, bir sene boyunca sohbetlerde okunması için hazırlanmış. Konuların seçiminde ise samimi bir Müslümanın kulluk derdi ve gönül dünyası esas alınmış. Konularla ilgili kıssa seçimlerinde ise daha ziyade Rasulullah Efendimiz’in (sav) merkezinde olduğu hadiseler tercih edilmiş. Diğer kıssa ve menkıbelerin ise makul, maruf ve makbul örnekler olmasına dikkat edilmiş.

Gönül ister ki bu okunan hadisleri her gönül idrak edebilsin ve okuduklarımızı hayatımıza da yansıtabilsin. İşte o zaman bir yılın sonunda hayatımızdaki değişiklikler okuma alışkanlığımızla birlikte bize yeni kapılar açacaktır. Bu inanç ve azimle okumak, anlamak ve yaşamak duasıyla...







