Kim bu sahalarda futbol oynamak istemez

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Adayı miting değil biz belirleriz: İmamoğlu'na altılı masadan veto

İmamoğlu’nun Saraçhane’de “adaylık mitingi” yapmasının ardından 6’lı masanın nabzını yokladık. CHP’liler, adayın mitinglerle değil parti organlarında belirleneceğini ifade ediyor. SP ve Gelecek, “Saraçhane’de destek verdik ama 6 parti birlikte hareket ediyoruz” diyor. DEVA ve DP de adayı masaya genel başkanların getireceğini belirtiyor. İYİ Parti’nin bir kısmında ise eğilim İmamoğlu’ndan yana.