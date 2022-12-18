Kim bu sahalarda futbol oynamak istemez

Dünya Kupası bugün sahibini buluyor. Katar’da birbirinden güzel statlarda keyifli maçlar oynandı. Arjantin’in yıldız oyuncusu Lionel Messi, Maradona’dan sonra kupayı kaldırarak, ülkesinde efsane konumuna yükselmek istiyor. Öte yandan Mbappe’li Fransa, bu kupayı üst üste iki kez kaldıran ülkeler arasına adını yazdırma hedefinde. Elbette futbol, yıldız oyuncular kadar ikonik sahalarla da özel. Amerikan CNN kanalı dünya üzerinde “Kim burada oynamak istemez ki” diyebileceğimiz sahaları derlemiş. İşte onlardan birkaçı:
-Monaco, Monte Carlo’da ikonik Le Turbie Stadı konumuyla Fransız rivierasının zenginliğini hissettiriyor.
-Teleferikle çıkılabilen, 2 bin metre yüksekliğinde, İsviçre Alpleri'nde konuşlanmış bu çim sahada nefesleri zorluyor.
-Hırvatistan’ın tarihi şehri Trogir’de kale sahayı savunuyor.
-Dünyanın kuzey ucundaki Faroe Adaları'ndaki minik Eloi Köyü'nde futbol sevgisi çok büyük.