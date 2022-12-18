Hayat Kim bu sahalarda futbol oynamak istemez
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Kim bu sahalarda futbol oynamak istemez

Dünya Kupası bugün sahibini buluyor. Katar’da birbirinden güzel statlarda keyifli maçlar oynandı. Amerikan CNN kanalı dünya üzerinde “Kim burada oynamak istemez ki” diyebileceğimiz sahaları derlemiş.

Abone Ol Google News
Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
Kim bu sahalarda futbol oynamak istemez
İsviçre

Dünya Kupası bugün sahibini buluyor. Katar’da birbirinden güzel statlarda keyifli maçlar oynandı. Arjantin’in yıldız oyuncusu Lionel Messi, Maradona’dan sonra kupayı kaldırarak, ülkesinde efsane konumuna yükselmek istiyor. Öte yandan Mbappe’li Fransa, bu kupayı üst üste iki kez kaldıran ülkeler arasına adını yazdırma hedefinde. Elbette futbol, yıldız oyuncular kadar ikonik sahalarla da özel. Amerikan CNN kanalı dünya üzerinde “Kim burada oynamak istemez ki” diyebileceğimiz sahaları derlemiş. İşte onlardan birkaçı:

Monaco
Monaco

-Monaco, Monte Carlo’da ikonik Le Turbie Stadı konumuyla Fransız rivierasının zenginliğini hissettiriyor.

İsviçre
İsviçre

-Teleferikle çıkılabilen, 2 bin metre yüksekliğinde, İsviçre Alpleri'nde konuşlanmış bu çim sahada nefesleri zorluyor.

Hırvatistan
Hırvatistan

-Hırvatistan’ın tarihi şehri Trogir’de kale sahayı savunuyor.

Faroe Adaları
Faroe Adaları

-Dünyanın kuzey ucundaki Faroe Adaları'ndaki minik Eloi Köyü'nde futbol sevgisi çok büyük.

Patlak toplar ustaya emanet: Kahire'deki küçük dükkanın yuvarlak dünyası
HAYAT
Patlak toplar ustaya emanet: Kahire'deki küçük dükkanın yuvarlak dünyası
Diz ağrısı sadece diz ağrısı değildir

Diz ağrısı sadece diz ağrısı değildir

​Başka hastalıkların habercisi olabilir.
Asgari ücret salıya tamam

Asgari ücret salıya tamam

​Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den uzlaşma sinyali.
Taht oyunlarınıza bizi alet etmeyin

Taht oyunlarınıza bizi alet etmeyin

​Avara kasnak gibi toplanıp dağılıyorlar.
Teknoloji araçları aramıza girmesin

Teknoloji araçları aramıza girmesin

​Yalnızlığım bir telefon kadar yakın.
Güç birliği

Güç birliği

​Turan ordusunun temeli atıldı.
Adayı miting değil biz belirleriz

Adayı miting değil biz belirleriz

​İmamoğlu'na altılı masadan veto.

CHP FETÖ'nün işgali altında

CHP FETÖ'nün işgali altında

​Muharrem İnce eski partisinden ayrılma sebebini açıkladı.
Akın Paris'te katledildi

Akın Paris'te katledildi

​Okuldan eve dönerken başından vurularak öldürüldü.
FETÖ'cülere poşetle döviz

FETÖ'cülere poşetle döviz

​ATM'ler üzerinden dağıtıyorlar.
Az bulunan ilaçların ihracatı durduruldu

Az bulunan ilaçların ihracatı durduruldu

​'Hastalarımızın içi rahat olsun'
Twitter FBI ile çalışmış

Twitter FBI ile çalışmış

​Talep üzerine çok sayıda hesap sansürlendi.
Suikast timinin son halkası

Suikast timinin son halkası

​Levent Göktaş tutuklandı.
Mobil psikolog

Mobil psikolog

​Online hizmetler ücretli de ücretsiz de olabiliyor.
Hırvatistan dünya üçüncüsü

Hırvatistan dünya üçüncüsü

​Fas'ı 2-1 mağlup eden Hırvatistan turnuvayı üçüncü tamamladı.
Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Çarşamba gününe kadar devam edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.