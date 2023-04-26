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Hayat

Kimin bu oyun?

04:00 . 26/04/2023 mercredi
Yeni Şafak
Oyun Kimin?

Oyun Kimin?

Eğitimci Erol Erdoğan’ın “Oyun Kimin? Çocuk ve Oyuna Dair Toplumsal Bir Yüzleşme” başlıklı kitabı İz Yayıncılık’tan çıktı. Erdoğan’ın “Oyun Sözü” ile “Saklambosi” kitaplarından sonra doğrudan oyunla ilgili üçüncü kitabı olan eser, oyun hakkındaki ezberleri bozuyor. Kitap, oyunu yeniden keşfetmemizi, farkına varmasak bile oyunun hayatımızda kapladığı alanı, oyunlar ve çocuklar hakkındaki yanlış düşüncelerimizi ve en önemlisi dijitalleşme çağında oyunun önemini ve bu mecradaki varlığımızı sorgulatıyor. Bunu yaparken de hayatın içinden, çoğunda “Aynı benim çocukluğumdaki gibi” diyeceğimiz ve bizi çocukluğumuza götürecek oyunlar ve anılara başvuruyor. Erdoğan’ın Üsküdar Kitap Fuarı’ndaki imza günü, 6 Mayıs saat 13.30’da.



#İz Yayıncılık
#Saklambosi
#Oyun Sözü
#Üsküdar Kitap Fuarı
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