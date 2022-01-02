Hayat Kış gecelerine çerezlik tatlar
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Kış gecelerine çerezlik tatlar

Kış akşamları ailece yenilecek çerezleri evde hazırlamaya ne dersiniz? Sinema keyfinin vazgeçilmezi patlamış mısır ile çıtır atıştırmalık tempura kestane tarifi için haydi mutfağa!

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Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
​Kış gecelerine çerezlik tatlar
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Kış geceleri masalların evidir. Televizyondan önceki zamanlarda, hane halkının zihnini hayal dünyasında seyahate çıkaran masalların yanında yenen küçük atıştırmalık çerezler de vardı. Bugün televizyon, film seyirlerine en çok mısır eşlik ediyor olsa da, mısırın Anadolu’ya ulaşmasından çok daha önce kuru meyveler, kestane ve nohut başta olmak üzere birçok şey çerez yapımı için kullanılıyordu.

KIŞ AKŞAMLARININ VAZGEÇİLMEZİ

  • Anadolu insanı nohutu ve kestaneyi ocakta, sobaların üzerinde kavurarak, sebzeleri küle gömerek pişirip tüketiyordu. Yine meyveleri de kurutup kah olduğu gibi, kah su ile karıştırarak akşamlık atıştırmalıklar yapıyordu. Bu dönemde sevilerek tüketilen yiyeceklerden biri yabani armutların kurutulmasıyla elde edilirdi. Kurutulan yabani armutlar öğütülüp toza dönüştürülür, bu toz akşamları ılık su ile karıştırılıp bir nevi armut muhallebisi yapılırdı. Yine cevizli sucuklar, pestiller yenen başka atıştırmalıklardandı. Elbette çerezleri sayarken fındık, fıstık ve cevizle birlikte, leblebiyi de unutmamak gerekir. Leblebi bin yıllardır bu topraklarda üretilen çok sevilen bir atıştırmalıktır. Çok eski zamanlarda Romalı gladyatörlerin de leblebi yediğine dair kayıtlar vardır. Bugün birkaç lezzetli akşam atıştırmalığı paylaşalım istiyorum. 2022’nin ilk hafta sonunda, salgından uzak kış akşamlarını lezzetli, bereketli ve sağlıklı geçirmenizi dilerim.

Tempura Kestane

MALZEMELER: -500 gram kestane -4 yemek kaşığı un -4 yemek kaşığı nişasta -1 çay bardağı süt -Bir çay kaşığı tuz -2 yumurta -Yarım şişe maden suyu -Kızartmak için yağ

  • YAPILIŞI: Süt, soda, un , nişasta ve boş bir çırpma kabını buzlukta yarım saat bekletelim. Kestanelerimizi çizelim ve yıkayalım. Islak kestaneleri kavurup pişirelim, kabuklarını çıkaralım. Çırpma kabına yumurtaları kırıp tuz ile çırpalım. Süt ve maden suyunu ekleyip karıştıralım. Yavaş yavaş elenmiş un ve nişastayı ekleyelim. Krep hamurundan hafifçe koyu bir hamur elde edelim. Kestaneleri tempura hamuruna batıralım. Önceden ısıtıp kızdırdığımız yağda pişirip kağıt havlunun üzerine çıkaralım. Afiyet olsun.

Baharatlı Patlamış Mısır

MALZEMELER: -300 g. mısır -1 çay kaşığı tuz -1 çay kaşığı karabiber -1 çay kaşığı kişniş -Yarım çay kaşığı zerdeçal -Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber -Bir kahve fincanı sıvı yağ
  • YAPILIŞI: Bir derin tencereyi iyice ısıtalım. Yağı ekleyip ısıtalım. Mısır ve tuzu ilave edip karıştıralım. Bir süre mısırların ısınmasını bekledikten sonra, mısırlar patlamaya başlarken baharatları ilave edip karıştıralım. Tencerenin kapağını kapatalım. Patlayan mısırları servise alabiliriz, afiyet olsun.
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