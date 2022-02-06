​Kış sofrası sağlık deposu

Bugünkü konumuz bedenimizi temizleyen, arındıran ve daha dayanıklı kılan gıdalar. Elbette vitamin ve minerallerin bizi daha güçlü ve sağlıklı hale getirmede çok önemli bir rolü var. Bununla beraber, atalarımızın tarım deneyimleriyle de anımsayacağımız kükürt, bazı besinlerin içinde de bulunuyor ve tıpkı doğada arınmaya yardımcı olduğu gibi, insan vücudunda da bunu çok daha kolay hale getiriyor.

Soğuk havalara iyi gelecek kükürtlü tarifler

Besinlerin çoğunun içindeyse kükürt var. Kırmızı ve beyaz etler, balık ve diğer deniz ürünleri, badem, fıstık, kabak çekirdeği, nohut, mercimek, yumurta, kuru kayısı, kuru üzüm, böğürtlen, zeytin, soğan, sarımsak, lahana ve turpgiller kükürt içeren besinlerden sadece bazıları. Kükürtlü besinler karaciğeri, dolayısıyla kanı temizler, virüs ve bakterilere direncimizi artırır, kansere karşı koruyucu rol oynarlar.

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Büyüme ve sağlıklı yaşamada etkin kimi hormonların yapımında rol alırlar. Mümkün olduğunca, her mevsimde o mevsimin taze sebzelerini soframıza dahil etmeye çalışmak, doğanın bize verdiği zırhları giyinmek gibidir. Yeşil salataları, soğanı, lahana, brokoli, havuç gibi sebzeleri öğünlerimize ekleyerek daha sağlıklı bir bedene sahip olabiliriz. Gelin bugün kükürt açısından çokça zengin bazı sebzelerle yapılmış, yine az rastladığımız birkaç tarife göz atalım. Sağlıklı, mutlu bir hafta sonu dilerim.

Kırmızı turp çorbası

Kırmızı Turp Çorbası

MALZEMELER:

-4 kırmızı turp

-1 kuru soğan

-3 yemek kaşığı tereyağı

-Bir fincan pirinç

-1 çay kaşığı rende zencefil

-1 yemek kaşığı limon suyu

-1 çay bardağı süzme yoğurt

-6 su bardağı tavuk suyu

- 1yemek kaşığı un

-Yarım çay kaşığı tuz

-Yarım çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI:

Soğanı ince ince doğrayalım. Bir tencerede un ve tereyağını kavurarak meyane hazırlayalım, soğanı ilave edelim. Turpları küp küp doğrayalım. Turp ve zencefili tencereye ekleyip bir iki defa karıştıralım. Tavuk suyunu ilave edip 20 dakika kaynatalım. Pişen çorbayı blenderdan geçirip pirinci ilave edelim. Ayrı bir yerde yoğurt, limon suyu ve karabiberi karıştıralım. Pirinç piştiğinde yoğurtlu karışımı ilave edip çorbayı son defa ocağa koyalım. Kaynamadan ocaktan alalım.

Afiyet olsun.

Tavukla brokoli salatası

Tavuklu Brokoli Salatası

MALZEMELER:

-1 kg brokoli

-2 tavuk göğsü

-50 g. eski kaşar peyniri

-1 kuru soğan

-Yarım demet dereotu

-Bir fincan zeytinyağı

-Yarım limon

-3 yemek kaşığı krema

-Bir çay kaşığı tane karabiber

-Yarım çay kaşığı tuz

YAPILIŞI:

Tavuk göğsünü haşlayalım ve küp küp doğrayalım. Brokoliyi ince ince doğrayalım. Kaşar peynirini rendeleyelim. Kuru soğanı ince ince doğrayıp çok az yağ ile öldürelim.

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Bir kapta zeytinyağı, limon suyu, krema,

tuz ve çekilmiş tane karabiberi iyice karıştırıp içine soğanı ilave edelim. Dereotunu doğrayalım. Bütün malzemeleri bir kapta iyice harmanlayıp servise alalım. Afiyet olsun.