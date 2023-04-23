Kıyıda Köşede

Özel jet keyfi Brüksel'i sarsıyor

Avrupa Komisyonu’nun Belçikalı Başkanı Charles Michel’in özel jet tutkusu, yine kendisinin temsilcisi olduğu Birlik’in 450 milyonluk nüfusa dayattığı yeşil gündem ile zorlu günler yaşıyor. Le Monde’un haberine göre, Michel’in son yıllarda, uluslararası zirvelerde ya da Birlik toplantılarına artan sayıda özel jet kullanarak gitmesinin fark edilmesi, tartışmaları da alevlendirdi. Michel’in kayıt için sunduğu belgelerde her ne kadar 4300 dolar gibi cüzi bir fatura çıksa da gazete bunun sadece göz boyama olduğunu ve toplam gezi maliyetinin bu rakamın 10 katı yani 40 bin dolar civarında olduğunu belirterek, Michel’in sadece Afrika’nın Sahel bölgesine ilişkin düzenlenecek bir zirve için Brüksel’den Paris’e gitmek için özet jet kullanma maliyetinin bu rakama yakın olduğunu belirtti.

Ursula von der Leyen, Josep Borrell.

Suçu salgın ve savaşa attı

Gazete Michel’in özel jet yerine iki şehit arasını bir saatten biraz fazla sürede alan hızlı treni kullanabileceğiniz belirtti. Bir özel jetin havaya saldığı karbonmonoksit miktarının yolcu uçaklarına göre 20 kat fazla olduğu biliniyor. Yine Michel ise kendini Kovid-19 salgını ve Ukrayna Savaşı ile artan uluslararası görüşmelerin faturalara etkisi olduğunu belirterek savunuyor. Son dönemde Michel başta olmak üzere Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler Temsilcisi Josep Borrell arasında bir temsil rekabeti olduğu biliniyor. Michel’in üçlü arasında son sözü söyleyen isim olmak istediği ve temsil düzeyini yükseltmek istediği biliniyor. 2024 için Charles Michel’e ayrılan seyahat ödeneğinin 1,9 milyon euro olduğu kaydedildi. Bakalım bu mücadelen, İklim mi, Michel mi yoksa diğer iki hırslı siyasi mi galip ayrılacak?

Siyahi Kleopatra Mısır’ı kızdırdı

Mısır’ın dillere destan kraliçesi Kleopatra’ya dair tartışmalara gün geçmiyor ki bir yenisi eklenmesin. Antik dönemde cazibesiyle Roma’yı sarsan Nil’in Kraliçesi’nin ismi adına yazılan romanlar, tarihi araştırmalar, çekilen film ve dizilerle efsanevi niteliğini koruyor. Ve bu elbette Mısır turizminin ve kültürünün önemli parçalarından birisi haline gelmesine de sebep olmuş durumda. Firavun 2. Ramses ile birlikte, antik çağ Mısır’ının en bilinen figürlerinden olan Kleopatra, ABD’li dijital yayın platformu Netflix’in izleyicilerin beğenisine sunduğu Afrika Kraliçeleri: Kraliçe Kleopatra belgesel dizisiyle bir kez daha ortalığı karıştırdı. Dizide Kleopatra’nın siyahi bir Afrikalı olarak gösterilmesi, Mısırlıların tepkisini çekti. BBC’nin haberine göre Mısırlı bir avukat harekete geçerek dizi hakkında bir dava açtı. Dava için verilen dilekçede dizisinin, “Mısır kültürünü silmeyi amaçladığı” iddia edildi. Ülkenin önde gelen arkeologlarından birisi ise Kleopatranın siyahi değil açık tenli olduğunu savundu. Dizide Kleopatra’yı canlandıran siyahi İngiliz aktris Adele James ise “Beğenmeyen izlemesin” diye net tavrını ortaya koymuş. Makedonyalı efsane komutan Büyük İskender’in ölümünden sonra Mısır’da kurulan Grek devletinin varislerinden olan Kleopatra, M.Ö. 51-30 yılları arasında bereketli Nil topraklarını yönetmiş, ölümünden sonra Mısır, Roma egemenliğine girmişti.

Nil’in efendilerine Dubai’de esaret

Ünleri Kleopatra kadar dünyaya yayılmış Mısır kökenli bir canlı da, Nil timsahların. Dünya üzerinde yaşayan en eski canlı türlerinden timsahların en korkutucu üyelerinden, Nil’in gerçek efendileri 6 metreye kadar ulaşan uzunlukları ve 750 kiloya varan ağırlıkları ile yerküre üzerinde yaşayan en büyük canlılardan birini oluşturuyor. Nil kıyısında, insanlar dahil sessizce bekleyen bu vahşi doğa harikaları ne yazık ki, insanoğlunun yıkıcı etkileriyle karşı karşıya. Fransız medyasında çıkan bir habere göre 250 Nil timsahı, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) oluşturan yedi şeyhlikten biri olan Dubai’de bir “parka” kapatılmış durumda. Yetkililer, “Timsah parkı” olarak lanse edilen bu alanın, farkındalık oluşturmak ve eğitim amaçlı kullanılacağını ve timsahlar ile ilgili araştırmalar yürüten öğrencilere açık olduğunu belirtse de, doğal yaşam alanlarından kopartılan 250 timsahın akıbeti hakkında endişeler meşru sebebe dayanıyor. Mısır’ın son dönemde BAE’ye artan ekonomik bağımlılığının ceremesini Nil’in efendileri mi çekiyor, bu da ayrı bir soru!

HAYIRLI EVLAT VHS ROCKY İLE KAZANDI

O zamanlar henüz İnternet icat olmamış, bugün binlerce film ve dizinin yayınlandığı platformlar kurulmamış, hatta ortalıkta ne CD ne de DVD vardı. 100 yıl öncesinden bahsetmiyorum, sadece 40 sene önce bir filmi evinizde izlemek için video kaset oynatıcı ve betamax ya da VHS olmak üzere iki türden oluşan video kasete ihtiyacınız vardı. İşte o kasetler değere bindi. Breitbart’ın haberine göre ABD’de bir adam, oğlunun 40. doğum gününde izlemesi için 1982 yılında dönemin ünlü aksiyon karakteri Rocky’nin ilk üç filmine ait orijinal VHS filmleri tanesine 60 dolar vererek satın almış bir bir zaman kapsülüyle dönüştürmüş. Rocky (1976), Rocky II (1979), and Rocky III (1982) filmlerinden oluşan üçleme Heritage Auctions adlı açık artırma sitesinde satışa çıkartıldı. Babası Bubba Kroeger tarafından hediye edilen seti satışa çıkartan hayırlı evlat James Kroeger, bu 3 VHS kasetten 53750 dolar kazandı. James’in filmleri VHS kaset oynatıcıda izleyip izlemediği meçhul ama babasına teşekkür ettiği, kesin!

81 yaşında 80 günde devri alem

Gezmenin yaşı yok eğer ruhunuz gençse. Amerikalı iki kadın 81. doğum günlerini Afrika’nın uçsuz bucaksız çöllerinde Bali adasının turkuaz sahillerine kadar 80 günde dünya turunu tamamlayarak ülkelerine döndüler. İki yakın arkadaş, Ellie Hamby ve Sandy Hazelip, 11 Ocak'ta çıktıkları turu, İnternet üzerinde açtıkları blokla da gün be gün kaydettiler. Antarktika ile başlayan gezide 7 kıtada 18 ülkeyi ziyaret eden genç bahaneler, ayrıca TikTok, Instagram ve Facebook’ta açtıkları “travelling grannies – babanneler gezide” adlı sosyal medya hesaplarıyla da yaşadıkları keyfi takipçileriyle paylaştılar. CNN’e konuşan Hazelip, 1999’da Hamby ile tanıştıklarını ve o günden sonra çeşitli seyahatler yaptıklarını belirtti. Esas olarak dünya turunu 80. Doğum günleri için planladıklarını ancak Kovid salgını nedeniyle bir yıl bu planı ertelemek zorunda kaldıklarını belirtti. Ne demişler, hayaller ertelemeye gelmez. Eğer ruhunuz gençse hiçbir şey için geç değil. Yeter ki ilk adımı atın.







