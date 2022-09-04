Kıyıdan köşeden haberiniz olsun

Ancak bu sıradan bir mango ağacı değil. Kalimullah amcamız, her sene tek bir ağaçtan 300 farklı çeşit mango yetiştiriyor.

Küçük Malihabad kasabasında meyve bahçesiyle uğraşan Kalimullah Khan sırrını, “Yakıcı güneş altında meşakketle çalışmanın ödülü” diye anlatıyor. Yılda 300 farklı mango çeşidi veren ekmek teknesi için “Çıplak gözle bakıldığında sadece bir ağaç. Ama eğer muhayyilenizi kullanırsanız bir meyve bahçesi, dünyanın en büyük mango koleji” ifadesini kullanıyor. Ufak bir kasabada emek, bereketle buluşuyor.