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Hayat Kızılay şubeleri iyilik için bir arada
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Kızılay şubeleri iyilik için bir arada

Kızılay şubeleri iyilik için bir arada

Türk Kızılayı’nın her yıl düzenlediği, ‘‘Şube ve Temsilcilik Kapasite Geliştirme Eğitimi’’ gerçekleştirildi.

Haber Merkezi IHA
Şube Yöneticileri ile 2019 yılı Türk Kızılayı Kurban Kampanyası hazırlıklarının planlarının da paylaşıldığı eğitime Genç Kızılay Yöneticileri ve üyeleri de katılım gösterdi.
Şube Yöneticileri ile 2019 yılı Türk Kızılayı Kurban Kampanyası hazırlıklarının planlarının da paylaşıldığı eğitime Genç Kızılay Yöneticileri ve üyeleri de katılım gösterdi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay’ın 2030 yılı stratejik hedefleri kapsamında, şubelerin kendileriyle ve biribirleriyle ‘iyilik’ için yarışmaları gerektiğinin altını çizdi.
Türk Kızılayı’nın Şube ve Temsilcilik Kapasite Geliştirme Eğitimi, kentteki bir otelde gerçekleştirildi. Eğitimde, Türk Kızılayı’nın milli vizyonu, 2030 Yılı Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’nun stratejileri ve Kızılay’ın şubelerdeki faaliyetlerini geliştirmek adına hazırladığı hedefleri anlatıldı.
Şube Yöneticileri ile 2019 yılı Türk Kızılayı Kurban Kampanyası hazırlıklarının planlarının da paylaşıldığı eğitime Genç Kızılay Yöneticileri ve üyeleri de katılım gösterdi.
"İyilikte, kendimizle ve birbirimizle yarışmalıyız"

Tüm birimleriyle, ülke ve dünya genelinde çok yönlü faaliyetler gerçekleştiren Kızılay’ın ihtiyaç sahipleri ve bağışçılarla doğrudan temas kuran şubelerinin, uzun ve kısa vadeli hedeflerinin anlatıldığı eğitimin açılış konuşmasını yapan Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay’ın 2030 yılı stratejik hedeflerine vurgu yaptı. Şubelerin kendileriyle ve biribirleriyle ‘iyilik’ için yarışmaları gerektiğinin altını çizen Saygılı, “2030 yılı stratejik hedefler doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi bölgemizde de yüksek çaba gösterilmeli. Şubelerimiz birbiriyle ve kendileriyle ‘iyilikte’ yarışmalı.Bunun için tüm paydaşlarımızı harekete geçirmeli, insanları iyilik yapmaya, yardımlaşmaya özendirmeliyiz. Teknolojik değişim ve dönüşümleri de iyi kullanmalı, hedefimiz ve misyonumuz dahilinde insanların ihtiyaçlarına cevap veren şubeler olmalıyız” dedi.

"Kızılay birlik ve beraberlikle gücünü arttıracaktır"

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2019 Şube ve Temsilcilik Kapasite Geliştirme Eğitimi’nde konuşma yapan Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç ise tüm şubelere birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Gayrimenkul bağışçısı kazanımının Kızılay’ın faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından önemine de vurgu yapan Cengiz Koç, “Birlik içerisinde hareket etmek Kızılay’ı güçlendirecektir. Paydaşlarımızla güçlerimizi birleştirdiğimiz takdirde, daha anlamlı, daha etkili çalışmalar ortaya çıkacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

2019 yılının ilk eğitiminin gerçekleştirildiği programa Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Gaziantep illerinden 29 şubenin Yönetim Kurulu Başkanları, üyeleri ve personelleri katıldı.

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