Kocaeli'de gönüllü gençler cami temizledi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gönüllü gençler, üç ayların gelişi dolayısıyla cami temizliği yaptı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençler, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 5 yıldır yürütülen "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)" projesi kapsamında Çoban Mustafa Paşa'nın 1523'te ilçede inşa ettirdiği cami ve külliyede temizlik çalışması yürüttü. Üç ayların gelişi dolayısıyla ibadethanelerin temizlenmesi için hummalı çalışma gerçekleştiren Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, örnek davranışlarıyla takdir topladı. Şehirde birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan gençler, süpürge ve bezleri eline alarak camileri temizlemeye devam ediyor. Dayanışma örneği sergileyen gençler, dezenfeksiyon çalışmasıyla da camilerde en küçük noktaya kadar temizlik yapıyor.