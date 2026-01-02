Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Kocaeli'de gönüllü gençler cami temizledi

Kocaeli'de gönüllü gençler cami temizledi

17:002/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Gençler cami temizledi.
Gençler cami temizledi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gönüllü gençler, üç ayların gelişi dolayısıyla cami temizliği yaptı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençler, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 5 yıldır yürütülen "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)" projesi kapsamında Çoban Mustafa Paşa'nın 1523'te ilçede inşa ettirdiği cami ve külliyede temizlik çalışması yürüttü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gönüllü gençler, üç ayların gelişi dolayısıyla cami temizliği yaptı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençler, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 5 yıldır yürütülen "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)" projesi kapsamında Çoban Mustafa Paşa'nın 1523'te ilçede inşa ettirdiği cami ve külliyede temizlik çalışması yürüttü. Üç ayların gelişi dolayısıyla ibadethanelerin temizlenmesi için hummalı çalışma gerçekleştiren Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, örnek davranışlarıyla takdir topladı. Şehirde birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan gençler, süpürge ve bezleri eline alarak camileri temizlemeye devam ediyor. Dayanışma örneği sergileyen gençler, dezenfeksiyon çalışmasıyla da camilerde en küçük noktaya kadar temizlik yapıyor.

Gençler kültürüne bağlı olsun istiyoruz

Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan, rahmet ve bereket iklimi üç aylarda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.Gençlerin caminin çevresini, minberini ve iç kısımlarını temizlediğini aktaran Turan, "Çocuklarımızın camilerine, tarihlerine, kültürüne bağlı birer genç olması konusunda faaliyet yapıyoruz. ÇEDES projesi kapsamında okullarımızdaki gönüllü öğrencilerimizi manevi değerlerle, tarihimizle, kültürümüzle buluşturmak için buraya getirmiş olduk" dedi. Turan, gençlerle rahmet iklimi oluşturmayı ve iyiliği yaygınlaştırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Ramazan ayı öncesi rahmet ve mağfiret aylarının başlangıcına girmiş olduk. Merhamet ve rahmet duygularımızın artmaya başladığı aylarda çocuklarımızda farkındalık oluşturmuş ve onları ramazan ayı iklimine hazırlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.



#Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan
#Gebze Gençlik Merkezi
#gençler cami temizledi
#Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ Mİ, bu akşam var mı yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak TRT 1 yayın akışı...