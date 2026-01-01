Pamukkale 2025'te Denizli nüfusunun iki katından fazla turist ağırladı





Özel, misafirlerin çektikleri fotoğraf ve videoları kendi sosyal medya hesaplarında paylaşmalarının bölgenin tanıtılmasına katkı sağladığını aktararak, şöyle konuştu:

"Pamukkale'de turizm 365 gün. Ziyaretçilerimizi birer tanıtım elçisi olarak görüyoruz ve onların memnun bir şekilde Pamukkale'den ayrılmalarını sağlıyoruz. Pamukkale'de daha çok ziyaretçi kabul etmek için tanıtım çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Ülkemizden ve dünyanın her yerinden misafirlerimizin geldiğini, Pamukkale'deki eşsiz güzelliği ve tarihi dokuyu gördükten sonra tekrar gelmek istediklerini kendi ifadeleriyle biliyoruz. Bazı misafirlerimizin birden çok kez Pamukkale'yi ziyaret ettiğini biliyoruz. Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayısının daha çok artacağı konusunda umutluyuz."