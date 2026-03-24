Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın Moritanya ziyaretinde Afrikalı öğrencilerden İstiklal Marşı sürprizi

Üniversitede gördüğü manzara karşısında çok etkilendiğini kaydeden Altay, “Bu kadar genci Türkiye sevgisiyle görmek, Türkçe konuşmayı öğrenmeniz, Türk dilini öğrenmeniz, bu konuda eğitim almanız bizim için çok kıymetli. Bu bölümün açılmasında Sayın Büyükelçimizin çok büyük emekleri olmuş. Kendisine ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Türk dili de tüm dünyada önemli bir dil. Sizin bunu öğrenmeye niyet etmeniz, bu konuda akademik çalışma yapmanız hakikaten çok kıymetli. Biz Türklerin en mutlu olduğu an herhalde Türkçe konuşan bir yabancı gördüğümüz an. ‘Hz. Mevlana aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşırmış’ diyor. Her ne kadar sizin dışınızdaki Moritanyalılarla aynı dili konuşmasak da birbirimize büyük bir muhabbet besledik. Hem de sizin gibi aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizle gönül bağımızın artarak devam edeceği kesin. Bu vesileyle hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.