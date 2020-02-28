Hayat Koronavirüs nedeni ile Umre ziyaretlerini durduran Suudi Arabistandan Mekke ve Medine önlemi
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Koronavirüs nedeni ile Umre ziyaretlerini durduran Suudi Arabistan'dan Mekke ve Medine önlemi

Dünyayı alarma geçiren koronavirüsüne karşı en hassas olması gereken ülkelerin başında gelen Suudi Arabistan önceki Umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerini durdurmuştu. Suud yönetimi bugün de turizm vizesi olanların Mekke ve Medine’ye girmeleri de yasakladı. Virüsün yayıldığı Çin, İran ve İtalya gibi ülkelerden Suudi Arabistan'a girişler de askıya alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Arabistan, koronavirüs sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerini geçici olarak askıya almıştı.
Suudi Arabistan, koronavirüs sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerini geçici olarak askıya almıştı.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerini geçtiğimiz günlerde askıya aldığını açıklamıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı ise yeni umre kaydı alınmayacağını duyurarak, “Suudi Arabistan devleti koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesi maksadıyla tedbir amaçlı umre ziyareti için ülkeye girişlerin geçici olarak askıya alındığını bildirmiştir. Bu kapsamda tüm ülkelerden umre ziyareti için yapılacak girişler geçici olarak durdurulmuştur” açıklamasını yapmıştı.

Umreye korona engeli
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Umreye korona engeli

Mekke ve Medine'ye turist girişi yasak
Koronavirüsü nedeni ile Umre ziyaretlerini durduran Suudi Arabistan, önlemlerini artırarak, turizm vizesi olanların Mekke ve Medine’ye girişlerini de yasakladı. Suudi Arabistan Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, turizm vizesi olanların Mekke ve Medine’ye girmeleri yasakladı. Virüsün yayıldığı Çin, İran ve İtalya gibi ülkelerden Suudi Arabistan'a girişler de askıya alındı.

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