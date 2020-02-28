Koronavirüs nedeni ile Umre ziyaretlerini durduran Suudi Arabistan'dan Mekke ve Medine önlemi

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerini geçtiğimiz günlerde askıya aldığını açıklamıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı ise yeni umre kaydı alınmayacağını duyurarak, “Suudi Arabistan devleti koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesi maksadıyla tedbir amaçlı umre ziyareti için ülkeye girişlerin geçici olarak askıya alındığını bildirmiştir. Bu kapsamda tüm ülkelerden umre ziyareti için yapılacak girişler geçici olarak durdurulmuştur” açıklamasını yapmıştı.

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Mekke ve Medine'ye turist girişi yasak

Koronavirüsü nedeni ile Umre ziyaretlerini durduran Suudi Arabistan, önlemlerini artırarak, turizm vizesi olanların Mekke ve Medine’ye girişlerini de yasakladı. Suudi Arabistan Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, turizm vizesi olanların Mekke ve Medine’ye girmeleri yasakladı. Virüsün yayıldığı Çin, İran ve İtalya gibi ülkelerden Suudi Arabistan'a girişler de askıya alındı.

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