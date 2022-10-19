​​Koza Altın bir Altın işletmesinden daha fazlası

Mahmut Çelik yönetiminde, bir ‘Altın İşletmesi’nden çok daha fazlası.

Koza Altın İşletmeleri, CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Çelik göreve geldiği ilk günden itibaren “Milletin şirketinin imkanlarını milletle paylaşıyoruz” sloganı ile yepyeni bir dönem başlattı.

ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDİYOR

Koza Altın İşletmeleri, Çelik yönetiminde Türkiye’nin en önemli yüzde yüz yerli ve milli kuruluşu olarak TMSF bünyesinde Türk ekonomisine büyük katkı sağlamaya devam ederken, sosyal projeler konusunda da “KOZA ALTIN- MİLLET EL ELE” mesajı ile örnek olmaya devam ediyor.

15 TEMMUZ’U HATIRLATAN BURS

Koza Altın İşletmelerinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı için 15 Temmuz şehit ve gazilerimizin sayısını da hatırlatan bir proje ile üniversitede eğitim gören öğrencilere destek olarak hain darbe girişimi gecesi şehit düşen 251 kahraman evladımızı temsilen 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında “Üniversite kazanmış hazırlık veyahut 1. sınıf Mühendislik Bölümlerinde okuyan sayısal alanda ilk 100 bine girmiş 251 evladımıza 9 ay boyunca 1000 TL’lik burs verirken bununla birlikte 15 Temmuz’da gazi olan 2193 kahramanımız adına da üniversite kazanmış, tüm puanlarda 250 bine girmiş 2193 evladımıza da okula başlangıç yardımı olarak 1000 TL’lik destek vermesi geniş yankı uyandırdı.

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ONLAR BİZİM DE EVLADIMIZ

Koza Altın İşletmeleri CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Çelik’in ses getiren böylesine anlamlı desteği üzerine 15 Temmuz Derneği Başkan ve yönetimi Çelik’i makamında ziyaret ederek kendisine teşekkür plaketi verdi. Çelik, Şehit ve Gazilerimizin evlatlarının kendilerinin baş tacı olduğunu belirterek “Onlara sahip çıkmak bizlerin boynunun borcudur. Desteğimizi sürdürerek eğitimlerine katkı vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği istikamette yürüyerek asıl sahibi milletimiz olan bu şirketlerin imkanlarını milletimizle paylaşmak asli görevimizdir. Çünkü yaşanan bütün gelişmeler gösterdi ki bu şirketlerin asıl sahibi milletimizdir” dedi.