Kraliçe sevgisine paha biçilemiyor

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre insanlar, Kraliçe’yi hatırlatacak eşyalara yatırım yapmaya başladı. Geçen hafta Google üzerinden “Kraliyet hatıralıkları” aramaları yüzde yüz artmış durumda.

Örneğin 2. Elizabeth’in ölümünü manşete taşıyan İngiliz gazetelerinin bir sayısının internetteki açık artırma sitelerinde 100 sterline (2106 TL) kadar alıcı bulduğu belirtiliyor. Hatta, Kraliçe’nin 70’inci tahta çıkış yıldönümü için bir videoda gözüken Ayı Paddington adlı çizgi karakterin oyuncak bebeklerinin İngiltere’deki mağazalarda ve internet üzerinden yok sattığı da haberde belirtiliyor.

Daha geçen haftaya kadar 20 sterlin üzeri fiyatı bulunan “Tanrı Kraliçe’yi korusun” yazılı bir kupanın değerinin eBay’de 1oo sterlin üzerine çıkmış durumda.

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