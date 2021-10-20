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İzmir, Balıkesir ve Ankara cumhuriyet başsavcılıkları, 327 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Yapılan operasyonlarda, aralarında muvazzaf asker ve polislerin de bulunduğu 215 şüpheli yakalandı.

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Şahin Şen Abdullah Sarica Yeni Şafak
​Kriptolar sorguda
Operasyonlarda, aralarında muvazzaf asker ve polislerin de bulunduğu 215 şüpheli yakalandı.

15 Temmuz’dan sonra gizlenen ve örgütün mahrem imamları ile irtibatlı olan FETÖ’cüler tek tek ortaya çıkarılıyor. İzmir ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında aralarında muvazzaf asker ve polislerin de bulunduğu 204 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir merkezli 41 ilde düzenlenen operasyonlarda 114 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında 33 muvazzaf asker de yer aldı. FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasının deşifresi kapsamında, örgüt bağı devam eden ve ByLock’tan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüphelilerin yakalanması için de düğmeye basıldı.

Balıkesir merkezli 22 ilde 55 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 7’si muvazzaf asker, 1’i aktif görevde polis olmak üzere 46 şüpheli gözaltına alındı.

İKİ OPERASYONDA 55 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ’nün deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

FETÖ’nün Adalet Bakanlığı ve Kara Harp Okulu yapılanmasına yönelik dün 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Başkent merkezli iki ayrı operasyon yapıldı. Adalet Bakanlığı mahrem yapılanması kapsamında örgüt hiyerarşisinde mahrem imam olan 73 kişi tespit edildi.

Şüphelilerin, yargı teşkilatına sızan örgüt üyeleriyle operasyonel hatlar üzerinden irtibata geçtiği ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu anlaşıldı. Ankara merkezli 16 ildeki operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı. Kara Harp Okulu yapılanmasına yönelik soruşturmada da eski 50 askeri öğrencinin örgütle irtibatı tespit edildi. Ankara merkezli 18 ilde yapılan operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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