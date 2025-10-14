Küçük kızın kulak ağrısının altından çıkan gerçek tüyler ürpertti

Malezya'da yaşayan bir anne, kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen küçük bir kızının yaşadıkları tıp dünyasında şaşkınlığa neden oldu. Günlerdir süren ağrının nedeninin bir enfeksiyon ya da sivilce olduğunu düşünen aile, kızlarının acısı artınca paniğe kapıldı.





BAŞTA SİVİLCE SANILDI, SONRA BOYNUNA YAYILDI!

Başta sıradan bir sivilce ya da hafif bir enfeksiyon sandı. Ancak kızının ağrısı giderek şiddetlendi, hatta boynuna kadar yayıldı.









Uyuşukluk ve halsizlik belirtileri gösteren küçük kız, annesini daha da endişelendirdi. Bunun üzerine anne, kızının kulağını tekrar kontrol etti ve içeride küçük siyah noktalar fark etti. O an neye uğradığını şaşıran kadın, çocuğunu hemen doktora götürdü.





Küçük kızın kulağı, yüzlerce kene ile doluydu. Kulak kanalına sıkışan keneler, adeta bir küme halinde birikmişti.





KENELERİ ÇIKARMAK DA YETERLİ OLMADI

Uzmanlar, keneleri hızla temizlemeye başladı. Ancak sadece keneleri çıkarmak yeterli değildi. Parazitlerin geride bıraktığı yumurtaların da tamamen temizlenmesi gerekiyordu.





Aksi takdirde, yeni kenelerin çıkması ve enfeksiyon riskinin artması kaçınılmazdı. Titiz bir temizlik işleminin ardından küçük kızın kulağı tamamen arındırıldı.



