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Kültürel mirasımız lavaş ekmeği ilk günkü lezzetini aylarca kaybetmiyor: 55 derece pişmesi gerekiyor

Kültürel mirasımız lavaş ekmeği ilk günkü lezzetini aylarca kaybetmiyor: 55 derece pişmesi gerekiyor

08:4727/06/2025, Cuma
IHA
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Türk kültüründe geniş yer tutan lavaş ekmeği, uzun yıllardan beri sürdürülen gelenekle, yapılış şekli, pişirilmesi, tadı ve uzun süre bayatlamayan özelliğiyle tercih ediliyor.
Türk kültüründe geniş yer tutan lavaş ekmeği, uzun yıllardan beri sürdürülen gelenekle, yapılış şekli, pişirilmesi, tadı ve uzun süre bayatlamayan özelliğiyle tercih ediliyor.

Erzincan'da asırlık lavaş ekmeği kendine has özellikleriyle ilk günkü lezzetini kaybetmeden 55 derecelik sıcak bir ortamda pişirilerek sofralardaki yerini korumaya devam ediyor.

UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilen lavaş, Erzincan'da usta ellerde pişirilerek sofralardaki yerini alıyor. Pişirilmesi, tadı ve uzun süre bayatlamayan özelliğiyle bilinen lavaş ekmeği Anadolu sofralarındaki yerini koruyor.


Etrafı çamurla sıvanmış özel bir çukurun (tandır) içinde pişirilen ekmek hazırlanırken birçok evreden de geçiyor. Mayalanmış hamur, bir süre bekletildikten sonra ekşimesiyle tandırın başına getirilerek, eşit şekilde yumaklara ayrıldıktan sonra, elde çırpılarak açılıyor. Bu işlemlerden sonra pişen ekmek, uzun müddet de saklanabilme özelliğini taşıyor.


Lavaş ustaları "Gece saat 2-3 gibi kalkıp geliyoruz, hamuru yoğuruyoruz sonrasında ise 2 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonrasında ise pişirme işine başlıyoruz. Bu iş yazın sıcaklara hiç çekilmiyor" ifadelerini kullandılar.




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