Kültürel mirasımız lavaş ekmeği ilk günkü lezzetini aylarca kaybetmiyor: 55 derece pişmesi gerekiyor

Lavaş ustaları "Gece saat 2-3 gibi kalkıp geliyoruz, hamuru yoğuruyoruz sonrasında ise 2 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonrasında ise pişirme işine başlıyoruz. Bu iş yazın sıcaklara hiç çekilmiyor" ifadelerini kullandılar.