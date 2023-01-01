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Kur'an kursları açıldı

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Kur'an kursları başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salgın ve 6 Şubat depreminin ardından bile Kur'an eğitimine hiç ara vermediklerini vurguladı. Erbaş, kursları sahiplenmeleri için ailelere 'çocuklara rol model olma' çağrısı yaptı.

04:00 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği Kur’an kursları 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı dün başladı. Yeni eğitim döneminin açılış programı bu yıl Muğla’da yapıldı.

ÇAĞRIMIZA İCABET EDECEKLER

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni eğitim öğretim yılına başlamanın sevinci ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi. Ülkenin her ili, ilçesi, beldesi ve köyünde bütün hazırlıkların tamamlandığını, “Bismillah” diyerek Kur’an kurslarının açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Erbaş, “2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı, 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında 11 Eylül’de, diğer programlar ise 18 Eylül itibarıyla başlamış bulunuyor. Bu vesileyle milletimizin yediden yetmişe her bir ferdini Kur’an öğrenmeye davet ediyorum. İnanıyorum ki necip milletimiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da davetimize kulak verecek, çağrımıza icabet edecektir” diye konuştu.

Depremin izlerini silmek için çalıştık

Salgının ardından ve 6 Şubat depremlerinden sonra Kur’an eğitimine hiç ara vermediklerini anlatan Erbaş, “Esasen çadırlarda ve konteynerlerde sadece Kur’an ve dini bilgiler eğitimi vermedik. Özellikle deprem felaketinin 4-6 yaş kurslarımızdaki çocuklarımızda meydana getirdiği izleri silebilmek için onlara ve ailelerine rehberlik ve manevi danışmanlık hizmetleri sunduk. Hem çocuklarımızın hem de ailelerinin acılarını dindirmek ve yaralarını sarmak için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



#Kur'an Kursu
#Eğitim
#Ali Erbaş
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