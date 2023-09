Kur'an kursları açıldı

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni eğitim öğretim yılına başlamanın sevinci ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi. Ülkenin her ili, ilçesi, beldesi ve köyünde bütün hazırlıkların tamamlandığını, “Bismillah” diyerek Kur’an kurslarının açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Erbaş, “2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı, 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında 11 Eylül’de, diğer programlar ise 18 Eylül itibarıyla başlamış bulunuyor. Bu vesileyle milletimizin yediden yetmişe her bir ferdini Kur’an öğrenmeye davet ediyorum. İnanıyorum ki necip milletimiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da davetimize kulak verecek, çağrımıza icabet edecektir” diye konuştu.