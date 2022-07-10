Kurban etiyle leziz yemekler

Şükürler olsun, salgın koşullarından azade girdiğimiz ilk Kurban Bayramı’nın ikinci günündeyiz. Anadolu’da kurban kesilmeden önce bir misafir gibi ağırlanır. Çünkü ona bir et kaynağı olarak değil, Rabbimize teslimiyetin bir sembolü olarak görülür.

BAYRAMDA PAYLAŞMAK GÜZELDİR

Bayram vesilesiyle sevdiklerimize kavuştuk, sofralarda buluştuk, nefsimizi ve Rabbimizin bize verdiklerinden bir miktarı yine Rabbimize kurban ettik ya da edeceğiz. Aynı zamanda kestiğimiz kurbanları ihtiyaç sahipleriyle paylaşarak bir büyük mutluluğa daha erişeceğiz. Biliyoruz ki kurban eti Allah’a ulaşmaz, Allah’a ulaşan, yaptığımız iyilikler, salih amellerle mutlu ettiğimiz insanların sevinçleri, iyilik yapmakla mutmain olmuş gönüllerimizin huzurudur. Bunu düşünerek kurban bayramında ve elbette sonrasında da her güne bir iyiliği sığdıralım, mutlu, gülen yüzlere vesile olmak için çabalayalım. Bin yıllardır kestiğimiz kurbanlardan pek azını saklar ve çoğunu tüketir, paylaşırız. Anadolu’da kurban etinin muhakkak sofraya gelmesi ve bolca tüketilmesi geleneği sebebiyle henüz yumuşamamış etler sindirim sistemimizi biraz zorlar. Böyle bir durumda eti yumuşatmak için birkaç saat sütte, sirke veya limon suyu ilave edilmiş marinelerde bekletmek faydalı olacaktır. Kekik, kimyon, karabiber gibi baharatlar da etin yumuşamasına yardımcı olabilir. Yine de en iyisi eti bir gece buzdolabında dinlendirip yumuşamasını beklemektir.

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PEYGAMBERİMİZİN SÜNNETİNE UYARAK MİSAFİR ÇAĞIRALIM

Kurban etlerini pişirirken, Efendimiz (S.A.V.)’in sünnetine uyarak eti kendi yağıyla pişirmeye gayret edelim. Eti kavurmadan önce, kullandığımız tencere veya tavanın iyice ısındığından emin olalım ki yapışma, yanma sorunuyla karşılaşmayalım. Sofralarımıza sindirime yardımcı olacak salatalar, içecekler ekleyelim. Küçük lokmalarla ve çok çiğneyerek yemeklerimizi yiyelim, ağır yemeklerden, tatlılardan ve aşırı tıka basa doymaktan sakınalım, sağlığımızı koruyalım ve mutlaka peygamberlerin sünnetine uyarak yemeğe misafirler çağıralım, ikram edelim. Bu pazar, bayram geleneğimize uygun olarak yine ülkemizin farklı illerinin meşhur yemeklerinin tariflerini paylaşalım istiyorum. Allah hepimizi, sevdiklerimizle birlikte, nice sağlıklı, mutlu ve bereketli bayramlara ulaştırsın. Kurbanlarınızı ve tüm ibadetlerinizi kabul etsin. Bayramınız mübarek olsun.

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Kışke

Kışke (Hıntiyye) – Mardin

MALZEMELER:

-1 adet koyun kol

-1,5 su bardağı nohut

-3 su bardağı buğday

-5 yemek kaşığı sade yağ

-Bir tatlı kaşığı kırmızı biber

-2 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI:

Nohut ve buğdayı akşamdan ıslatalım. Eti nohut ve buğdayla bir tencereye koyup üzerini bir parmak geçecek kadar su ilave edelim, tuzu ekleyelim. Ara ara köpüğünü alalım. Et yumuşayıp dağılınca kemiklerinden ayırıp didikleyelim. Biberi ilave edelim. Tekrar didiklenmiş etleri tencereye ilave edip iyice kaynatalım. Gerekirse su ekleyelim. Üzerinde kızdırılmış yağ gezdirerek servise alalım. Afiyet olsun.

Acılı güveç

Acılı Güveç -Aydın

MALZEMELER:

-1 kg orta yağlı kuşbaşı koyun eti

-6 adet domates

-7-8 sivri biber

-500 g. arpacık soğanı

-Bir demet maydanoz

-2 çay kaşığı tuz

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-2 çay kaşığı kırmızı biber

YAPILIŞI:

Domatesleri halka halka doğrayalım. Biberleri temizleyelim ve ikiye bölelim. Soğanları soyalım, güvecin dibine bir kat yerleştirelim. Eti tuz ve biberle karıştıralım. Üzerine bir kat et dizdikten sonra bir kat domates ve bir kat biber ekleyelim. Bu şekilde kat kat bütün malzemeyi yerleştirelim. En üste ayıkladığımız maydanozu yerleştirip, üzerine çıkacak kadar su ilave edelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında ağzı kapalı olarak 2 saat pişirelim. Gerektiğinde sıcak su ilave edelim. Afiyet olsun.

HAYAT Kurban etinden nefis tarifler