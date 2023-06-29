Kurbanlar kesildi

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'daki kurban satış ve kesim noktalarında yoğunluk yaşandı. Kent genelindeki camilerde eda edilen bayram namazının ardından belediyelere bağlı ve özel kesimhanelerde başlayan kurbanlık kesim işlemi gün boyu devam etti. Kurbanlık hayvanının kesimi için bekleyen Hayati Ladikli, hisseli kurban satın aldığını, burada kesim yapılıp parçalara bölündüğünü, bunun da kendileri için kolaylık olduğunu anlattı.

KESİM SIRASINDA BEKLEDİLER

Başkentte Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim alanlarında yoğunluk oluştu. Bayram namazının ardından belediyelerin kurban kesim alanlarına giden vatandaşlar, kurbanlıklarını kestirmek için sıra bekledi. Pursaklar Belediyesi’nin Gümüşoluk'taki kesim alanında kurbanlıklar, raylı sistemlerde kesildikten sonra küçük parçalara ayrıldı. Daha sonra hisse sayısı kadar eşit parçalara bölünen etler, sahiplerine dağıtıldı. Sabahın erken saatlerinde alana geldiğini belirten Okan Olgun, "İşlemler çok hızlı sürüyor. Profesyonel ve tertemiz ilerliyor. Bir kere de hayvanı kesmek her yiğidin harcı değil, öyle kesiyorlar." dedi. Kurbanını kestikten sonra çevresindeki yoksullara dağıtacağını söyleyen Davut Güntutmaz ise "Geleneğimizde olan bir şey. Önce fakiri, fukarayı doyuracaksın. Sofrasına götürüp halini hatırını soracaksın." diye konuştu.

TRAFİK DE YOĞUNLAŞTI

Trabzon ve Giresun'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde de kurban satış ve kesim yerlerinde hareketlilik yaşandı. Bayburt'tan büyükbaşlarını satmak için gelen Zafer Karaca, yaklaşık 90 hayvanının tamamını sattığını söyledi. Öte yandan kurban satış ve kesim yerlerine yakın noktalarda trafik yoğunlaştı.

Ucuzlar beklentisi

Kurban pazarlarında bayramın ilk gününde de yoğunluk vardı. Bazı vatandaşlar ucuzlar beklentisiyle kurban alımını bayram gününe bıraktı. İstanbul’un Sultangazi ilçesinde yer alan hayvan pazarına gelen vatandaşlar yoğunluğa sebep oldu. Kurban almayı son güne bırakanların da olduğunu ifade eden Kastamonu’nun Devrekani ilçesine bağlı Selahattin köyü muhtarı Hasan Kayyımoğlu “Getirdiğim 27 tane büyükbaş kurbanlık hayvanın 22 tanesini sattım. Bayramın 1. gününü fırsat bilip 70 bin liralık hayvanıma 50-55 bin lira teklif ediyorlar. Geri götürürüm yine de vermem” dedi. Çankırı’dan gelen Teyfik Kırpınar, değişik oranda mecburi indirim yaptıklarını söyledi. Kırpınar “53 tane hayvandan 13 tane kaldı. Bugün fiyat olarak 100, 110’a verdiğimiz hayvanları 80-90’a verdik” dedi.







