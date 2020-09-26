Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta başlayacak? Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta başlayacak? Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman 2. sezon için geri sayım başladı. Yeni sezonundan iki tanıtım yayınlanmasının izleyenlerin heyecanı ikiye katlandı. 28. bölüm fragmanında Ertuğrul Bey'in obaya geldiği görülüyor. Oba halkının "Ertuğrul Bey'im hoşgeldiniz" sözleri obada yankılanırken 28. bölümün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta başlayacak?

Haber Merkezi 26 Eylül 2020, 15:40 Son Güncelleme: 26 Eylül 2020, 17:15 Yeni Şafak