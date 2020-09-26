Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta başlayacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman, Atv ekranlarında ikinci sezon ile izleyici karışışına çıkacak.
Yeni katılan oyuncular ile oyuncu kadrosunu genişleten dizi sezon da oldukça iddialı.
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Reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından kadrosuna kattığı isimlerle yeni sezona dair beklentiyi yükselten ‘Kuruluş Osman’ ikinci tanıtımıyla olay yarattı. Yenilenen mekanların, sürpriz karakterlerin ve görkemli meydan savaşı sahnesinden göz alıcı anların yer aldığı tanıtımda, ikinci sezonun bazı yeni karakterleri de ilk kez görücüye çıktı.
Osman Bey rolüyle seyircinin gönlünde taht kuran Burak Özçivit’in yeni imajı ve savaş sahnelerindeki performansı övgüye boğulurken, tanıtımda kadroya yeni katılan Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Erkan Avcı, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez ve Emin Gürsoy da yer aldı.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın nefes kesen savaş sahneleri ‘Kuruluş Osman’ın yeni sezonda ekranları kasıp kavuracağını şimdiden gösterdi.
İkinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden ‘Kuruluş Osman’, kadrosuna kattığı Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi oyuncularla gündem olmuştu.
‘Kuruluş Osman’ın ikinci sezonu için birçok yeni mekan inşa edilirken, yenilenen kostümler, mekanlar ve sürpriz karakterler dizinin hayranlarının beklentisini zirveye taşıdı.
Ekimde ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.
Kuruluş Osman'dan nefesleri kesen ikinci fragman: Osman Bey Bizans ordusuna karşı
Reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından kadrosuna kattığı isimlerle yeni sezona dair beklentiyi yükselten 'Kuruluş Osman' ikinci tanıtımıyla olay yarattı. Yenilenen mekanların, sürpriz karakterlerin ve görkemli meydan savaşı sahnesinden göz alıcı anların yer aldığı tanıtımda, ikinci sezonun bazı yeni karakterleri de ilk kez görücüye çıktı.
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman 2. sezon için adeta geri sayım başladı. Yeni sezonundan
ikinci tanıtım filmi ile nefesleri kesen sahneler izleyenlerin heyecanı ikiye katlandı.
HAYAT
Kuruluş Osman yeni sezon fragman: Savaş sahneleri çok konuşulacak
28. bölüm fragmanında Ertuğrul Bey'in obaya geldiği görülüyor. Oba halkının "Ertuğrul Bey'im hoşgeldiniz" sözleri obada yankılanırken 28. bölümün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.
Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta başlayacak?
Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin 28. bölüm fragmanı "Yakında" başlığıyla yayınlandı. Dün yayınlanan 28. bölüm 2. fragmanında da yeni sezon tarihi duyurulmadı.
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Kuruluş Osman’ın yeni sezon tarihi için geri sayım devam ediyor.
Reyting rekorları kıran ve Osman Gazi'nin hayatını ele alan Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimleri hız kesmeden sürüyor.
İkinci sezonuyla kaldığı yerden devam edecek olan Kuruluş Osman’ın kadrosuna yeni karakterler dahil olacak.
Atv'nin çarşamba akşamları yayınlanan dizisi 'Kuruluş Osman'ın ikinci sezon hazırlıkları sürerken, oyuncu kadrosuna yeni isimler eklenmeye devam ediyor.
Kuruluş Osman dizisine yeni sezonda katılan ünlü isimler kimler?
Oyuncu Cüneyt Arkın, reyting rekorları kıran ve Osman Gazi'nin hayatını ele alan Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Bu haberle Türk dizi tarihinin en büyük transferi gerçekleşmiş oldu. Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak.
Önümüzdeki günlerde ikinci sezonuyla Atv ekranında seyirci karşısına çıkacak olan dizi, kadrosuna Kanbolat Görkem Arslan’ı da ekledi.
En son TRT'de yayınlanan Şampiyon dizisinde rol alan Erkan Avcı, yeni sezonda Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil edildi.
Son olarak ünlü oyuncu Seçkin Özdemir’in de Kuruluş Osman’ın kadrosuna katıldığı açıklandı. Özdemir, dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek.
Kuruluş Osman dizisine yeni sezonda katılan ünlü isimler kimler?
Reyting rekorları kıran ve Osman Gazi'nin hayatını ele alan Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Yeni yayın döneminde pek çok ünlü ismi de bünyesine katılan Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri merakla bekleniyor. Peki, Kuruluş Osman dizisine yeni sezonda katılan ünlü isimler kimler?
OYNAT
01:00
Kuruluş Osman ekibinden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
Kuruluş Osman ekibi oyuncuları cep telefonlarıyla çektiği videolarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına desteklerini iletti.