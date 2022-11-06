Kuş sesleri ovalara yayılır

Başlığı okuyunca, hemen bu meşhur çocukluk dönemi şarkısını içinizden okumaya başladığınızdan eminim. Nasıl devam ediyordu:“İnsan buna hayran olup, bayılır.” İngiltere’de King’s College London Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma “kuş seslerinin” gerçekten de insanların ruhunda belirli bir müddet rahatlama yaşattığını ortaya koydu. Haaretz gazetesinin haberine göre bir kuşun “şakımasını” duymak ya da hareketlerini izlemek dahi 8 saate kadar huzurlu bir ruh haline kavuşmamız için yeterli. Nisan 2018 ile Ekim 2021 arasında yapılan ve Nature Journal Scientific’te yayımlanan araştırmaya göre kuşları izlemek ve seslerini dinlemek, şehir hayatına sıkışan insanoğlunun mental sağlığı için birebir olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmış oldu. Bir bülbülün nağmesi, bir serçenin şakıması hatta bir martının Boğaziçi üzerindeki çığlıkları huzur vermez mi insana; sizce de öyle değil mi?

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