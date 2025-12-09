Limandaki TIR'da 23 milyon lira değerinde 37,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 5 gözaltı

Yeni Şafak
17:009/12/2025, Salı
DHA
Yalova’ya deniz yoluyla Fransa’dan getirilen TIR’da, polis ekiplerinin yaptığı aramada, piyasa değeri 23 milyon lira olan 37 kilo 742 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli ise gözaltına alındı.
Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, risk analizi ve saha çalışmaları kapsamında, Fransa’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Yalova Ro-Ro Limanı'na gelen ve Türk olduğu belirtilen H.Y.'nin kullandığı TIR’ı şüphe üzerine aradı. Kontrollerde, piyasa değeri 23 milyon lira olduğu öğrenilen 48 paket içinde 37 kilo 742 gram skunk ele geçirildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı sürücü H.Y.'nin sorgusundan sonra ekipler, 4 kişiyi daha yakaladı. Sorgusu süren şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

#Yalova
#uyuşturucu
#Gümrük
