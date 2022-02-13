Malatya mutfağı iştah kabartıyor

Bir süredir covid salgını nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmeye odaklandık ve yörelerimizden uzak kaldık. Bugün bu yüzden, Türkiye’nin her biri eşsiz güzellikler ve tarihi, kültürel zenginliklerle dolu illerinden birine gidelim ve bu güzellikle günü biraz daha hoş hale getirelim istedim.

ZENGİN MUTFAK KÜLTÜRÜNE SAHİP

Malatya, çok eski çağlardan bu yana ticari yolların kesişme merkezi oldu. Tarihinde onlarca farklı uygarlığın izleri olan Hititlerin “Maldia”sı bugün hala önemli bir şehir olmaya devam ediyor. Arkeolojinin Hitit tarihi açısından çok önemli bir ismi olan Hrozny’in çevirisine göre Maldia “bal ve meyve bahçesi” anlamına geliyor. Malatya ile özdeşleşmiş kayısı ise Hititler döneminde de çokça kullanılan bir meyve. Bugün kurutulmuşu, pesitli, lokumu, reçeli yapılan bu güzel meyve, Osmanlı mutfağında et yemeklerinin içinde de boy gösterirdi. Elbette Malatya’nın güzeli kayısıdan başka ünlü ve çok lezzetli yemekleri de var. Yıllar boyunca Hitit, Kommagene, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve elbette Mezopotamya mutfaklarının etkisiyle zenginleşmiş, lezzetine lezzet katmış. Mutfağının zenginliğinde kültürler kadar doğasının da büyük katkısı var. Yoğurtlu balkabağı, sarma biçiminde köfte çeşitleri, haşhaşlı sac baklavası gibi onlarca lezzeti burada sıralamak mümkün. Gelin Malatya’yı mutlaka görmek, Aslantepe Höyük’ten Arapgir’e dolaşmak, yemeklerini yerinde, usta ellerden yemek duasını ekleyerek, bu güzel mutfaktan birkaç örnek tarif verelim. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

Bulama Köfte

MALZEMELER:

-3 su bardağı yarma -1 kg yoğurt -1 avuç un l4 kaşık tereyağı -1 çay kaşığı kırmızı pul biber -4-5 diş sarımsak, tuz

YAPILIŞI:

Yarmaya tuz ve su ilave edip yoğuralım. Elde ettiğimiz yarma hamurunu fındık büyüklüğünde parçalara ayırarak çimdikleyelim. Ayrı bir yerde yoğurt, 8 su bardağı su, bir avuç un, biraz tuzu karıştıralım. Ocağa koyup karıştırarak kaynatalım. Kaynayan yoğurtlu çorbamıza çimdikleyerek yaptığımız yarma köftelerini ilave edelim. Köfteler pişinceye kadar ara ara karıştırarak kısık ateşte pişirelim. Sarımsakları ezelim, ocaktan almaya yakın çorbaya ekleyelim. Bir tavada tereyağını eritip içine kırmızı pul biberi koyalım ve kızdıralım. Servise almadan önce tereyağını üzerinde gezdirelim. Afiyet olsun.

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Kabuk Aşı

:

-300 g kemikli koyun eti -1 kahve fincanı nohut -300 g. gün kurusu kabuk kayısı -2 kesme şeker -1 yeme kaşığı tereyağı -1 tatlı kaşığı salça -1 çay kaşığı tuz -1 çay kaşığı karabiber -1 lt su

YAPILIŞI:

Nohutu akşamdan sıcak suyla ıslatalım. Eti bir tencerede kavuralım. Kendi suyunu çektiğinde tereyağını ilave edip kızartalım. Nohutu, suyu ve salçayı ekleyelim. Gün kurusunu ilave edelim. Tuz ve şekeri ekleyip kaynamaya bırakalım. 30 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra servise alalım. Afiyet olsun.