Hayat Manevi diriliş ve arınma mevsimi üç aylar başlıyor
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Manevi diriliş ve arınma mevsimi üç aylar başlıyor

'Manevi diriliş ve arınma mevsimi' üç aylar başlıyor

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan manevi yenilenme ve arınma mevsimi üç aylar, 25 Şubat Salı günü başlıyor.

Haber Merkezi AA
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Recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı 27 Şubat'ta, Regaip Kandili idrak edilecek.

Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen bu aylarda, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi de idrak ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Üzeyir Öztürk, İslam inancında recep, şaban ve ramazan aylarının mukaddes kabul edildiğini belirtti.

Hazreti Muhammed'in recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua ettiğini hatırlatan Öztürk, ramazan ayında oruç tutmanın farz olduğunu, recep ve şaban aylarında ise Hazreti Muhammed'in diğer aylara göre daha fazla nafile oruç tuttuğunu söyledi.

Öztürk, İslam'a göre önemi ayet ve hadislerle vurgulanan bu zaman dilimlerine "üç aylar" ismini Türk milletinin verdiğine işaret ederek, "Bu da halkımızın bu ayları ne kadar sevdiğini ve ne kadar önem verdiğini göstermektedir." diye konuştu.

"Zilkade, zilhicce, muharrem ve recep ayları haram aylardır"

Recep ayının İslam'ın gelişinden önce de mukaddes kabul edilen bir ay olduğunu anımsatan Öztürk, bu ay geldiğinde Arap kabileleri arasında harp etme, baskın ve çapulculuk yapmanın yasaklandığını, herkesin kendisini bu ayda güven içinde hissettiğini anlattı.

Öztürk, İslam geldikten sonra da bu aya olan hürmetin devam ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır, 'Allah'ın gökleri ve yeri yönettiği günkü yazısına göre ayların sayısı 12'dir. Bunlardan dördü haram aylarıdır. Bu, dosdoğru bir nizamdır. Öyleyse o aylar içinde kendinize yazık etmeyin'. Bu ayeti kerimede işaret edilen haram ayların zilkade, zilhicce, muharrem ve recep ayları olduğu Hazreti Peygamber'in hadisiyle sabittir."

"Üç aylar sevaplarla bezenme mevsimidir"

Öztürk, insanlık için bir hidayet kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'in ramazan ayında inmeye başladığını ve orucun da bu aya tahsis edildiğini bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

  • "Üç aylar, günahlardan arınma, sevaplarla bezenme mevsimidir. Hayatımızda adeta otokontrol sisteminin kurulmasına vesile olan mübarek üç aylar ve kandiller, dünyevi meşguliyetlerimizden sıyrılıp yaratılış gayemizi düşünmemiz, Yaradan ve yaratılanlarla olan münasebetlerimizi de güçlendirmemiz için son derece değerli fırsatlardır. Bu müstesna zaman dilimi Yaratıcımıza, ailemize, çocuklarımıza, milletimize ve bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızı hatırlamaya, hata, ihmal ve kusurlarımızdan dönmeye, gaflet uykusundan uyanmaya vesile olmalıdır. Bu manevi iklim aramızdaki çekişmeleri, tefrika ve ihtilafları, şahsi menfaat hesaplarını, basit düşünce farklılıklarını bertaraf etmeli, yüce dinimizin bizden ısrarla istediği barış, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesini sağlamalıdır."
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