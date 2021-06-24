Marmara insanlık mirasımız: Roketsan'a sıfır atık belgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, müsilajla mücadelenin son sürat sürdüğü söyledi. Erdoğan, Roketsan Sıfır Atık Projesi lansmanına katıldı. Emine Erdoğan, Marmara Denizi’nde süren müsilajla mücadeleye değindi. Emine Erdoğan, “Şairlere ilham olmuş Marmara Denizi ve ülke topraklarına birer mavi boncuk gibi serpilmiş akarsu ve göllerimiz insanlık mirasıdır. Bu şuur, ülkemizin eşsiz doğasını korumada tek formülümüzdür” dedi.

Atık dönüşümü konusunda elde edilen başarıyı anlatan Emine Erdoğan, “Bugüne kadar 24,2 milyon ton atık işlenerek ekonomiye kazandırıldı. Bu atıklardan 39 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı,265 milyon ağaç kurtarıldı.” bilgisini paylaştı. Havaların ısınmasıyla piknik mevsiminin başladığını söyleyen Erdoğan, çevreye bırakılan çöpler konusunda duyarlı olmaya davet etti.”

Öte yandan Roketsan, 2019 ve 2020 yıllarında, yılda 1 milyon 95 bin 903 kilogram atık ayrıştırarak toplamda 1 milyon lira gelir elde etti. Yılda ortalama olarak 850 yetişkin ağaç kurtarıldı.