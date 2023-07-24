'Mavi dil' alarmı: Hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Türkiye'de de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle önlem amaçlı Samsun, Denizli, Diyarbakır ve Siirt'te hayvan pazarları kapatıldı. Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur. Öldürücü olmamakla birlikte sürü içerisinde veya bölgede hızla yayılır. Peki, şap hastalığı nasıl yayılır ve belirtileri neler? İşte şap virüsüne ilişkin tüm detaylar.