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Hayat

'Mavi dil' alarmı: Hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde küçükbaş hayvanlarda görülen 'mavi dil' hastalığı nedeniyle tüm hayvan hareketleri yasaklandı.

15:32 . 24/07/2023 Pazartesi
DHA
Tokat'ta mavi dil' hastalığı nedeniyle tüm hayvan hareketleri yasaklandı.

Tokat'ta mavi dil' hastalığı nedeniyle tüm hayvan hareketleri yasaklandı.

Karayaka beldesinde bir işletmedeki küçükbaş hayvanlarda 'mavi dil' hastalığının tespit edilmesinin ardından Erbaa Hayvan Sağlığı Zabıtası komisyonunun kararıyla tüm hayvan hareketleri yasaklandı. Karara göre, Karayaka beldesi çevresinde toplam 10 kilometrelik alanda karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Hastalığa duyarlı hiçbir hayvana izin yok

Buna göre, hastalık sona erene kadar merkez mahalleler, Kale, Çevresu, Kızılçubuk, Aşağı Çandır, Tosunlar, Bağpınar, Güvençli, Yaylacık, Ballıbağ, Salkımören, Üzümlü, Yoldere köylerinde hastalığa duyarlı hiçbir hayvanın giriş ve çıkışına izin verilmeyecek.



#Tokat
#Erbaa
#Mavi Dil Hastalığı
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