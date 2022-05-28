Hayat Maymun çiçeği virüsünde yeni tehlike 21 gün boyunca temas kurmayın
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Maymun çiçeği virüsünde yeni tehlike: 21 gün boyunca temas kurmayın

Avrupa ve Amerika'da hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsüne ilişkin Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan (UKHSA) dikkat çeken bir tavsiye geldi. Kurumdan yapılan açıklamada maymun çiçeği virüsü ile enfekte olan kişilerin 21 gün boyunca evcil hayvanlar ile temas kurmaması tavsiye edildi.

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Haber Merkezi İHA
Maymun çiçeği virüsünde yeni tehlike: 21 gün boyunca temas kurmayın
Foto/arşiv

Dünyada hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü yeni tehlikeleri ortaya çıkarıyor. İngiltere’de şu ana kadar 106 kişi de tespit edilen maymun çiçeği virüsü için Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) yeni bir tehlikeyi gözler önüne serdi.

Maymun çiçeği ile enfekte olan hastaların, 21 gün boyunca evcil hayvanlar ile temasta bulunmaması gerektiğini belirten UKHSA, gerbil, hamster ve diğer kemirgenlerin hastalığa duyarlı olduğunu duyurdu.

İngiltere hükümeti şu ana kadar hiçbir hayvanda maymun çiçeği virüsünün tespit edilmediğini ve riskin halen düşük olduğunu söyledi.

“Enfeksiyon döngüsünün içinde olacağız”

Warwick Üniversitesi’nden Virolog Profesör Lawrance Young konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Endişe, virüsün hayvanlara bulaşması ve daha sonra hayvanlar ile insanlar arasında bulaşmanın oluşması. Eğer dikkatli olmazsanız, insanlara yeniden geçmeye neden olabilecek bir hastalık için hayvan rezervuarı oluşturabilirsiniz. Böyle bir enfeksiyon döngüsü içinde olacağız” dedi.

21 günlük izolasyon

İngiltere’deki hayvan satış verilerine göre şu an ülkedeki 2 milyon hanede kemirici hayvan olduğu biliniyor. Kemirgen hayvan sahiplerine, hayvanlarına test yaptırmaları ve 21 gün boyunca evde tutmaları önerildi. Kedi ve köpek gibi diğer evcil hayvan sahiplerine ise veteriner hekim kontrolü altında hayvanların hiçbir klinik belirti göstermediğinden emin olunarak evde izolasyonda tutmaları tavsiye edildi.

Bakan Koca'dan maymun çiçeği açıklaması: Türkiye'de vaka var mı
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Bakan Koca'dan maymun çiçeği açıklaması: Türkiye'de vaka var mı

Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor: ABD'de 7 eyalette görüldü
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, ülkenin 7 eyaletinde 9 ayrı maymun çiçeği vakası tespit edildiğini söyledi.
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<br>ABD’de vakaların görüldüğü 7 eyaletin California, Florida, Massachusetts, New York, Utah, Virginia ve Washington olduğu kaydedildi.<br>
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<br>Ülkede halk sağlığı yetkililerinin alarm durumuna geçtiği belirtilirken vakaların yerel laboratuvarlar tarafından belirlendiği kaydedildi.<br>
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Vakalardan bazılarının maymun çiçeği salgını olan bölgeye seyahat etmiş kişilerde görüldüğünü vurgulayan Walensky, halkı salgın konusunda duyarlı olmaya çağırdı.<br>
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<br>Beyaz Saray'ın küresel sağlık güvenliği ve biyolojik savunma kıdemli direktörü Raj Panjabi ise dünya çapında geniş ölçekte bir maymun çiçeği salgınının daha önce görülmediğini ifade etti.<br>
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Bilim insanları hastalığın neden hızlı yayıldığını araştırıyor. Pek çok uzman ise virüsün İngiltere ve Avrupa'da düşük seviyelerde tespit edilmeden dolaştığını söylüyor.<br>
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<br>MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR? <br>\"Maymun çiçeği\", enfekte biriyle yakın temas halinde bulaşıyor. Virüs, vücuda, deri üzerindeki yara ve çatlaklardan, solunum yoluyla ya da ağız, burun ve gözden giriyor. Virüs, maymun, fare, sincap gibi enfekte hayvanlarla temas ile de bulaşıyor. Kıyafet ya da yataktan da geçmesi mümkün.<br><br>
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Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor: ABD'de 7 eyalette görüldü
Dünyayı endişelendiren maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor. Şu ana kadar 22 ülkede görülen maymun çiçeği virüsü son olarak ABD'nin 7 eyaletinde tespit edildi.


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