Mazhar Alanson Özkan Uğur anısına Üsküdar'da konser verecek

Uğur'un vefatından dolayı yaşadığı üzüntüye işaret eden Türkmen, "Onun anısını yaşatmak için kültür sanat sezon açılışımızı ona ithaf ettik. Mazhar Alanson'un konseriyle hem Özkan Uğur'u anacağız hem de yeni sezona güzel bir başlangıç yapacağız. Tüm Üsküdarlıları ve sanatseverleri bu özel konsere davet ediyorum" ifadelerini kullandı.