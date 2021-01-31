Hayat Mazlumların yüzü gülsün diye geldim
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Mazlumların yüzü gülsün diye geldim

“Misal” adıyla tanınan rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, “Mazlum çocuklar da gülsün” mesajını vermek için yazdığı yeni parçasını, insani yardım için gittiği İdlib'de çocuklarla birlikte seslendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Resul Aydemir
Resul Aydemir

Misal” adıyla tanınan rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, dünya barışı için yaptığı “Yere Batsın” parçasını, Suriyeli çocuklarla birlikte söyledi. Aydemir, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) İdlib›deki briket ev teslimi ve yardım dağıtım programına katıldı. Yeni şarkısını yakın zamanda müzikseverlerle buluşturan Aydemir, “Yere Batsın” şarkısını İdlib›deki etkinlikte bir araya geldiği çocuklarla birlikte seslendirdiğini ve çok duygulandığını belirtiyor. Parça ile “Savaş istemiyoruz”, “Kardeşliğe sınırlar koymayın” ve “Mazlum çocuklar da gülsün” mesajlarını öne çıkarmak istediklerini dile getiren Aydemir, “Yönetmenimiz de sağ olsun sözlerle senkron şekilde silahları yere düşürüp savaş karşıtı mesajı, ekrandaki telleri açıp kardeşliğe sınır koyulmaması gerektiğini ve siyah beyaz mülteci çocuk fotoğraflarını klip sonunda renklendirerek, onların da mutlu olmaya hakkı olduğu mesajını harika işledi” diyor.

MAZLUM ÇOCUKLAR BİZE EMANET

Parçayı ilk olarak İdlib›de çocuklarla birlikte söylemeyi özellikle istediklerini dile getiren Aydemir sözlerine şöyle devam ediyor: “Lansman, parçanın çıkıştan sonra ilk söylendiği ve paylaşıldığı yer anlamında kullanılıyor. Biz de ‘Yere Batsın’ parçamız yayınlandıktan sonra ilk defa İdlib›de, onlar için yazdığımız parçayı dünya güzeli çocuklarımızla beraber söylemiş olduk. Nefret patladı, şefkat azaldı. Bu konuya çok dikkat etmemiz lazım. Özelde insanda, genelde ise dünyada şefkat ve merhamet duyguları ne zaman üst seviyelere çıkarsa dünya da o zaman daha güzel bir yer olur.”

YARDIM ÇALIŞMALARINA KATILDI

Aydemir, programa katılan TDV gönüllüleriyle birlikte Suriye’nin Türkiye sınır hattında zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı çadır kampları ziyaret etti. İdlib›deki etkinlikte bir araya geldiği çocuklarla birlikte «Yere Batsın» şarkısını söyleyen Aydemir, Arapça şarkılarda da çocuklara eşlik etti.

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