Mazlumun her daim yanında: Cömertlerin ülkesi

Yayınlanan ilk nüshasından günümüze aradan geçen 30 yılda Yeni Şafak, ‘Türkiye’nin birikimi’ sloganıyla insanların ve mazlumların yanında durdu. Yeni Şafak, insani dramlarda ve zulümlerde mağdur ve mazlumun ‘kimliğine’ bakmadı. Filistin, Arakan, Irak, Suriye’de yaşanan katliamlara, iç savaşın neden olduğu Yemen’deki gibi insani trajedilere Akdeniz’de sayısı binleri aşan mülteci dramlarına kayıtsız kalmadığı gibi kamuoyunun ilgisini diri tutan haberlere imza attı.





ENSAR OLDUK

2011’de patlak veren ve halen istikrara kavuşmayan Suriye iç savaşında da Yeni Şafak bu politikasını sürdürdü. Suriye’nin güneyindeki Dera ilinde 15 Mart 2011 tarihinde başlayan halk ayaklanması bir iç savaşa dönüştü. Bu iç savaşta 6,7 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi. 217 kez rejim tarafından kimyasal silah saldırı düzenlendi. 350 bin teyit edilebilen ölüm gerçekleşti gerçek rakamın bu rakamı 5-6’ya katladığı da tahmin ediliyor. İç savaşın başladığı ilk günden bu yana insanların yanında olan Yeni Şafak, kimyasal saldırıları “Bir dakika içinde öldüler” başlığıyla manşetine taşıdı. Dönemin Başbakanı Erdoğan’ın “Esed’in zulmünden kaçanları kucaklayacağız, ensar olacağız. Fitneye asla prim vermeyeceğiz” ifadelerini kullanırken Yeni Şafak’da bu sözleri “Suriyelilere ensar olun” ile manşetine taşıdı. İnsani krizlerde açık kapı politikası izleyen Türkiye, Suriye içinde kalan savaş mağdurlarına da şefkat elini uzatmaktan çekinmedi. Sivillerin barınabilmesi için kalıcı konut inşaatları için diplomasiyi ve imkanlarını sonuna kadar zorlayan Türkiye, bu politikasıyla da farkını ortaya koydu.





ARAKAN’IN SESİ

TİKA başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının yardımlarıyla dünyada “En cömert ülke” sıralamasında milli gelirine oranla zirveye yerleşen Türkiye, Batı’nın görmezden geldiği Filistin, Arakan gibi katliamları da kamuoyunun gündeminde sıcak tuttu. Myanmar ordusunun, 25 Ağustos 2017’de silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde sivillere yönelik katliamının üzerinden 7 yıl geçti. Bölgedeki Müslümanların çektiği acılar hala son bulmazken yıllardır zulmedilen Müslümanların sesi de Yeni Şafak oldu. “Arakan ağlıyor” manşeti ile İslam dünyasının kurban bayramına büyük bir acıyla girdiğine dikkat çekti. Myanmar’daki katledilen Müslümanların sesini duyurmak için tüm dünyayı seferber eden Türkiye, Arakanlılara yardımı ulaştıran ilk ülke de olmuştu. O günlerde katliamın olduğu bölgeye giderek bölge halkı ile kucaklaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı manşetine yine Yeni Şafak taşıdı. O ziyarette Emine Erdoğan’a feryat eden Arakanlılar, “Sesimizi sadece Türkiye duydu” dedi.





GÖZ RENGİ NE OLURSA OLSUN

İnsani dış politika coğrafyalar değişse de değişmedi. Batı’nın ‘mavi gözlü, sarı saçlı’ yaklaşımı ile savaştan kaçanlarda ayrımcılık yaptığı gündeme otururken 25 Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı için “Avrupa’da Savaş” başlığını atan Yeni Şafak, o günlerde yaşanan olayları tüm gerçekliği ve çıplaklığı ile dünyaya anlattı. O dönem bölgeye muhabir de göndererek savaşın tüm detaylarını aktaran Yeni Şafak iki ülke arasında köprü de oldu. Savaştan sivillerin zarar görmemesi için çalışmalar gerçekleştirildi ve manşetlere taşındı. Kurtuluşu Türkiye’de arayan Ukraynanılar “İstanbul’da yeni hayat” manşeti ile işlenirken Ukrayna’da yetimhanelerden getirilen çocukların da sesi oldu. “Siren sesi yok artık güvendeyiz” başlığıyla çocukların Türkiye’ye getirilme hikayelerini anlattı.





YARDIM KORİDORU

Sadece savaşlar ve mazlumlar değil, tüm dünyayı kapsamlı bir şekilde düşünen Türkiye ve Yeni Şafak tahıl koridoru için de öncü oldu. 22 Temmuz 2022’de Afrika ülkelerinin beslendiği Ukrayna tahılı için “Tahıl Koridoru oluşturulmasını sağlayan Türkiye’de Yeni Şafak attığı manşetler ve Afrikalı ülkeler için zorunlu olan tahıl koridorunun önemine vurgu yaptı ve koridorda büyük rol oynadı.





GAZZE HEP GÖZ BEBEĞİ

Filistin ise hem 2002’de iktidara gelen AK Parti’nin hem de 30. Yaşını kutlayan Yeni Şafak’ın hayatında hep önemli yer tuttu. Son olarak Türkiye, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim’den itibaren maddi ve manevi anlamda önceki dönemlerde olduğu gibi Filistin’in yanında oldu. İsrail’in saldırılarının başladığı günden itibaren Türkiye, gönderilen insani yardımlar açısından hep ilk sırada yer aldı. Yeni Şafak ise attığı manşetler ile Filistin halkının dramını dünyaya duyurdu. 10 Ekim 2023’te “ABD desteğiyle soykırım” manşeti ile çıkan gazete, İsrail’in zulmüne destek olan ABD’ye karşı çıkarılan önemli bir ses oldu. İsrail’in 500’den fazla Gazzeli’yi katlettiği hastane katliamından sonra İsrail’i ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden’ı Yeni Şafak, “Katil olay yerinde” manşeti ile eleştirdi. Yeni Şafak, İsrail’in soykırım politikasına rağmen her fırsatta desteğini açıklayan Batı’lı liderleri ise, “Soykırımın cellatları” başlığı ile manşete taşıdı. Yine “Bu terör devleti yok edilmeli” başlıklı manşet ile Yeni Şafak, İsrail’e karşı en yüksek sesi çıkaran medya organı oldu.





EN FAZLA YARDIM TÜRKİYE’DEN

Gazze bölgesinde barış için Türkiye yoğun bir istihbarat diplomasisi gerçekleştirdi. Bölge halkının insani yardıma ulaşması için gereken tüm girişimlerde de Türkiye öncü rol oynadı. Bölgede 7 Ekim’den bu yana zor günler yaşayan Gazze halkının insanı ihtiyaçlarını karşılamak için dünya ülkeleri seferber olurken güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze bölgesine yardım miktarı yüzde 20’nin üzerinde olan Türkiye birinci sırada yer aldı. Bölgeye yardımların ulaştırılması konusunda da en fazla haber yapan kurum yine Yeni Şafak oldu.





HER ŞEY ONLAR IÇIN

Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinden Türkiye’de 14 milyon vatandaş doğrudan etkilendi. O günlerde deprem bölgesine tüm ekipleri ile giden Yeni Şafak ve insanların sesini dünyaya duyurdu. Türkiye'nin kenetlenerek bölgeye yardıma koşmasını manşete taşıyan gazetemiz “Ben de yardım edeyim” başlığıyla durumu ortaya koydu. Yeni Şafak muhabirleri de aylarca bölgeden ayrılmadı. Büyük felaketin ardından Yeni Şafak’ın bağlı olduğu Albayrak Grubu afet bölgesi için toplamda 150 milyon TL bütçe ayırdı. TIR'larla bölgeye yardımlar ulaştırılırken şirket, bölgede lojistik hizmeti de sağladı.



