Meğer ne güzel müziğimiz varmış!

“Kelebeğin Rüyası”, “Cenneti Beklerken” filmleri başta olmak üzere pekçok film müziğinde imzası var Rahman Altın’ın… Aynı zamanda sayısız reklam müziğine imza atmış bir sanatçı olan Altın, şu sıralar yeni albümü için hummalı bir çalışma yürütüyor. Altın’ın Türk kültüründen esintiler taşıyan, “Doğu ve Batı kültürünün müzikal sentezi” niteliğindeki Mürgidil Temmuz ayında tüm dünyada yayımlanacak.

3 bölümden oluşan eser, 10’ar parçadan oluşacak ve kültürel mirasımıza ışık tutacak. Senfonik kayıtları Brüksel Filarmoni Orkestrası eşliğinde yapılacak Mürgidil, Altın aracılığıyla dünya müzik piyasasına sunulacak. Altın ile stüdyoya girdik; Mürgidil’i konuştuk..

Mürgidil nasıl bir proje ve çerçevesi nasıl çizildi?

Mürgidil, üç bölümden oluşuyor. İlk bölümün adı Miras. Babamdan bana miras kaldığını anlatıyorum. Bin 800 yıl önce Gaziantep’teki bir kilisede okunan bir ayin ile Dede Efendi’nin bestelediği müzik aslında aynı türdür. Osmanlı’da makamlar çoğalıyor, Türkiye Cumhuriyeti’nde ise adı Türk Sanat Müziği oluyor. Dolayısıyla bu bölümde türküler, ilahiler sanat müziği var. Türkiye’deki gelmiş geçmiş müziği anlatıyor. Hiçbiri derleme değil, hepsi özgün bestelerim. İkinci bölüm Epik Masallar ise Anadolu’daki bütün ırklara etnik kökenlere yönelik. Üçüncü bölüm ise dünya müziği. Film müziği ayarında. Bu bağlamda albümün ortak bir dili var. Bunlar baştan birlikte örüldü. Anadolu kültürünü kendi enstrümanlarıyla aynı palette koyan bir çalışma olmadı.

REKLAM

Herkes bu kadar iyi bir sentezi beklemiyor. TSM ustaları daha önce hiç yapmadığımız bir şeydi diyor. Ancak ortaya çıkan bütün herkesi çok etkiledi diyebilirim. Her şeyi öngörüyordum. Canlı sazlar kayıt oldukça daha da canlandı ve benim tahmin ettiğim doğru geldi. Çok keyifli bir sonuç çıktı.

Mürgidil müzik dünyasına ne söyleyecek?

Bizim müziğimiz, meğer ne kadar güzelmiş dedirtecek! Güzel çalışırsan, uluslararası standartları yakalamayı hedef edinirsen dünyada ses getirebilirsin diyecek. Ve “Ey dünya, sizin müziğinizi sizin kadar iyi yapabilen yapının kendi müziği bakın ne kadar zenginmiş ve ikisi birleşince ne kadar güzel bir şey çıkıyormuş” diyecek. Hollywood’ta sıkça kullanılan Ortadoğu müziğine, “Bunun doğrusu budur” diyecek. Biz o müziğe Osmanlı ve Türkiye olarak hakimiz ve bir şeyler yapabiliriz.

Hem şahsi mirasınıza hem kültürel mirasımıza atıfta bulunan bu projeyle hedefiniz nedir?

Mürgidil, muhabbet kuşları arasındaki gizli aşk dili demek. Aradaki gizli yol kuruluyor. Her bestemde içinde gizli bir his saklayıp dinleyiciye ulaştırmaya çalışıyorum. Hedefim şu; gizlenmiş, bir şekilde unuttuğumuz müzikal miras var. Ve dağınık. Çok azı yurt dışına ulaşabilmiş. Dağınıklığı birleştirip hiç olmadığı bir sentezle ortaya koyuyoruz. Dünyanın en köklü orkestralarından biri olan Brüksel Filarmoni, eserlerin tüm senfonik bölümlerini onlar inşa edecekler.

REKLAM