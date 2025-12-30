Yeni Şafak
Mehmet Akif Ersoy Kahire’de anıldı

G: 30/12/2025, Salı
Mehmet Akif Ersoy, vefatının 89. yılında Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

Mehmet Akif Ersoy, vefatının 89. yılında Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Programda Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, fikir dünyası, eserleri ve Mısır’da geçirdiği yıllara ilişkin sunum yaptı. Törene 100’ü aşkın davetli katıldı. Programda İstiklal Marşı ile Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale Şehitlerine” adlı şiiri, Türkçe ve Arapça olarak okundu. Ersoy’un, Helvan’da yaşadığı evin, halen ayakta olduğu ifade edildi. Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşı’nın bu ruhu en güçlü şekilde yansıttığını vurgulayarak Ersoy’a yıllarca ev sahipliği yapan Mısır’a da teşekkür etti.



