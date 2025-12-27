Yakında adını herkes duyacak: ‘Eşi benzeri yok’ diyerek ilan edildi

Van’ın Muradiye ilçesinde Urartular dönemine ait Körzüt Kalesi’nde yürütülen kazı çalışmalarında, Urartu askeri mimarisine ve inanç dünyasına ışık tutan benzersiz bulgulara ulaşıldı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Sabahattin Erdoğan, kaleyle ilgili “Benzerine rastlamadık, Körzüt Kalesi yakın zamanda adını sıkça duyuracak” diyerek keşfin önemine dikkat çekti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabahattin Erdoğan başkanlığında yürütülen kazılar, Van Valiliği ve Muradiye Kaymakamlığı’nın destekleriyle sürdürülüyor. Üç yıl önce başlatılan çalışmalarda, Urartu Kralı Minua’nın yaptırdığı Körzüt Kalesi’nde benzersiz surlar gün yüzüne çıkarıldı.
Kritik verilere 7 ay sonra ulaşıldı
Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı statüsü kazanan Körzüt Kalesi, 2025 yılında ‘Geleceğe Miras Projesi’ kapsamına alındı. Haziran ayında başlayan kazı çalışmaları aralık ayında tamamlanırken, kalenin askeri ve dini kimliğine dair kritik veriler elde edildi.
‘Benzerine rastlamadık’
Körzüt Kalesi’nin, yöre halkı tarafından “Pertak Kalesi” olarak da bilindiğini belirten Doç. Dr. Erdoğan, özellikle sur duvarlarının dikkat çekici olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Bugün 8 ila 10 metreye ulaşan sur duvarları, devasa taş bloklarla inşa edilmiş durumda. Bu ölçekte ve bu mimari anlayışta bir sur sistemine, bilinen Urartu kaleleri arasında bugüne kadar rastlamadık” dedi.
Tüm yazıtlar bu kaleden taşınmış
Kaleyi özel kılan bir diğer unsurun Haldi Tapınağı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, 2023 yılında tapınağın temellerinin tespit edildiğini aktardı. Bölgede daha önce bilinen 20’yi aşkın Urartu çivi yazılı kitabesinin, yapılan yeni kazılarla Körzüt Kalesi’nden taşındığının anlaşıldığını söyledi.
Urartu Kralı Minua'nın kalesi
Bulunan kitabeler sayesinde kalenin hangi Urartu kralı tarafından inşa edildiğinin de kesinleştiğini belirten Erdoğan, “Kitabelerde Urartu Kralı Minua’nın adına rastladık. Böylece Körzüt Kalesi’nin Minua tarafından yaptırıldığını net olarak öğrenmiş olduk” diye konuştu.
Haldi'nin kutsal kenti
Kitabelerde geçen “Haldi Patari” isminin, kentin Urartu dönemindeki adını ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, bu ifadenin “Haldi’nin kutsal kenti” anlamına geldiğini ve kalenin dini kimliğini açıkça yansıttığını kaydetti.
‘Biz de heyecanlıyız’
2025 kazılarında tapınak çevresindeki surların, akslı giriş sisteminin ve çok sayıda ok ucu, bilezik ile Urartu ve Orta Çağ dönemlerine ait seramiklerin bulunduğunu aktaran Erdoğan, “Körzüt Kalesi yakın zamanda adını sıkça duyuracak. Biz de bu süreç için heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.