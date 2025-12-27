Yakında adını herkes duyacak: ‘Eşi benzeri yok’ diyerek ilan edildi

‘Benzerine rastlamadık’





Körzüt Kalesi’nin, yöre halkı tarafından “Pertak Kalesi” olarak da bilindiğini belirten Doç. Dr. Erdoğan, özellikle sur duvarlarının dikkat çekici olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Bugün 8 ila 10 metreye ulaşan sur duvarları, devasa taş bloklarla inşa edilmiş durumda. Bu ölçekte ve bu mimari anlayışta bir sur sistemine, bilinen Urartu kaleleri arasında bugüne kadar rastlamadık” dedi.