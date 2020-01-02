Hayat Meleklerin Renkleri bir aşkın hikayesi
KÜLTÜR SANAT

Meleklerin Renkleri bir aşkın hikayesi

Meleklerin Renkleri, Rus ressam Nelly Akchurina’nın İstanbul’da açtığı ilk kişisel sergi. Sanatçı daha önce Rusya’da 70’ten fazla sergiye katılmış. 2014 yılındaki İstanbul ziyaretinde aşık olduğu bu kentte sergi açmayı hayal eden sanatçı, Türkiye’ye ziyaretlerinin Türk temalı bir seri çizmek için ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Hatice Saka Yeni Şafak
Nelly Akchurina
Nelly Akchurina

Rus ressam Nelly Akchurina’nun 10. kişisel sergisi “Colours of Angels” Bereketzadeli Sanat Galerisi’nde açıldı. Yurt dışında açtığı bu ilk sergi için çok heyecanlı olduğunu belirten ressam, Türk sanatseverlerden gelen olumlu tepkilerin kendisine cesaret verdiğini dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti: “Türk kültürünü, müziğini, hem geleneksel hem çağdaş edebiyatını her zaman sevdim. Geçen yıl “Hâl-Beden-Zihin” temasıyla düzenlenen sergiye ve ilkbaharda Kapadokya’da düzenlenen Geleneksel El Sanatları sempozyumuna katıldım. Bu iki seyahat Türk temalı bir seri çizmek için ilham kaynağı oldu.” İstanbul’un hayatında ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Akchurina, “Bir gün Türkiye’nin kalbi İstanbul’da sergim olacağını hayal bile edemezdim. Tabii ki, bütün bunlar ressam Aygül Okutan sayesinden oldu. Sergiyi açmam için cesaret verdi ve küratörlüğünü yaptı” şeklinde konuştu.

HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Kürator Aygül Okutan da şunları söyledi: “Nelly, ruhunu ve kalbini sanata veren bir ressam. Tarzıyla kendini öne çıkarmayı başardı. 2014’te hayal ettiği bu sergiyi beş yıl sonra gerçekleştirdiğimiz için mutluyum.” Nelly Akchurina’nun “Meleklerin Renkleri” adlı sergisi 20 Mart 2020 tarihine kadar Bereketzadeli Sanat Galerisi’nde açık kalacak.

Sibirya ortasında sanat

  • Nelly Akchurina şimdilerde 8 Şubat tarihinde Surgut kentinde açacağı büyük bir serginin hazırlığı içinde olduğunu dile getirdi ve şöyle devam etti: “Surgut, Sibirya’nın ortasında bir şehir. Büyük salonda büyük tabloların olacağı bir sergi olacak. Şimdiden çok heyecanlıyım.”

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