Melki, Epcin, Kanlıca ve Dedebölük: Semt pazarlarında mantar bolluğu yaşanıyor

12:4421/10/2025, Tuesday
IHA
Mantar satıcıları, mantarın bolluğuna göre fiyatların daha makul seviyelere inebileceğini belirtiyor.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki semt pazarında, yörenin gözde mantarları tezgahlardaki yerini aldı. Melki, Epcin veya Kanlıca olarak bilinen lezzetli mantarlar büyük ilgi görürken, fiyatların düşebileceği müjdesi de geldi. Dedebölük mantarları ise daha uygun fiyatıyla alıcı buluyor.

Tavşanlı semt pazarında mantar sezonunun hareketlenmesiyle birlikte vatandaşlar tezgahlara akın etti. Özellikle Melki mantarı olarak bilinen ve damaklarda eşsiz bir tat bırakan bu tür, geçtiğimiz hafta 300 TL ile 400 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyordu. Ancak bölgede Melki mantarının bu hafta Harmancık ve Dursunbey ilçelerinde bolca bulunması, önümüzdeki günlerde fiyatlarda düşüş yaşanabileceği beklentisini oluşturdu. Mantar satıcıları, Melkinin bolluğuna göre fiyatların daha makul seviyelere inebileceğini belirtiyor.


DİĞER MANTARLARDAN DAHA EKONOMİK: DEDEBÖLÜK MANTARI

Pazarda Melkinin yanı sıra Dedebölük mantarı da tezgahlarda yerini aldı. Dedebölük mantarları, 150 TL’den alıcı bularak daha ekonomik bir alternatif sunuyor.


Mantar toplayıcısı Neslihan Uzun, melki gibi değerli mantarların doğada zor bulunduğunu ve toplanırken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Uzun, "Bu mantarlar zor bulunuyor. İnsanlar toplarken dikkat etmeli, kaybolma olayları yaşanabilir. Ayrıca bilmeyenlerin zehirli mantarlarla karıştırma riski de var. Bu yüzden sadece bildiğimiz mantarları toplamalı veya güvenilir yerlerden temin etmeliyiz" uyarısında bulundu.




#mantar
#semt pazarı
#kanlıca mantarı
