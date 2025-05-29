Mescid-i Haram’da 'İlk Ev' sergisi ilgi görüyor

Yoğunluğun yaşandığı Mekke’de Kâbe ziyaretlerini sürdüren hacı adayları, dini vazifeleri yerine getirirken bir yandan da hayranlık duydukları Kâbe hakkında birçok bilgiye ulaştıkları sergiyi ziyaret ediyor. Sergide, Kâbe örtüleri, örtülerin dikiminde kullanılan altın ve gümüş ipler, örtüyü sabitlemek için kullanılan halkalar ve Hacerü’l Esved’e sürülen kokular sergileniyor. Ayrıca Kâbe’nin ilk yapımından son dönemlerine kadar yapım aşamalarına ilişkin bilgiler video olarak aktarılıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen hacı adayları ziyaret ettikleri sergide, Kâbe ile ilgili merak ettikleri konuları yetkililerden öğreniyor.