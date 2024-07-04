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Hayat

Meteoroloji'den 4 kente 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

Meteoroloji, 4 kenti sarı kodla uyardı. Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

12:51 - 4/07/2024 Perşembe
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Türkiye için Uyarı Durumu" haritasında Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa için sarı kodlu uyarı yapıldı.


Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa'da yağışların zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.


Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.



Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

#Meteoroloji
#Sağanak
#Gök Gürültüsü
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