Mevlid-i Nebi 1500. Yıl Programı binlerce gönlü Peygamber sevgisinde buluşturdu

Semerkand Vakfı öncülüğünde, Beşir Derneği, GENÇKON, TÜMSİAD, Biltek Okulları, Semerşah ve Semerkand TV iş birliğiyle gerçekleştirilen program; Kur’an tilaveti, siyer anlatısı, 5 farklı dilde Mevlid-i Şerif icrası, naatlar, salavat-ı şerifeler ve dualarla kalpleri tek bir makamda buluşturdu. Yakup Yakuboğlu: “Efendimizi anlatmak insanların hidayetine en güzel vesiledir.” Programın açılış konuşmasını Semerkand Vakfı Genel Başkanı Yakup Yakuboğlu gerçekleştirdi. Konuşmasında, Peygamber Efendimizin insanlığa sunduğu güzel yolu anlatmalı ve hatırlatmanın önemine değinen Yakuboğlu şu ifadeleri kullandı: “Efendimizi anlatmak insanların hidayetine en güzel vesiledir. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın riyasetinde “Doğumunun 1500. Yılında Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem” temasıyla yıl boyunca yapılacak çalışmaların hikmeti bu noktada saklıdır. Çünkü herhangi manevi ve ahlaki krizin yegâne tedavisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin güzel ahlakındadır, mübarek sözlerindedir, latif fiilerindedir. Günümüz insanının buna büyük bir ihtiyacı vardır.”





Konuşmasında, Semerkand Vakfı’nın “Doğumunun 1500. Yılında Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem” teması etrafında gerçekleştireceği yeni çalışmalara da değinen Yakuboğlu, Türkiye genelinde Mevlid-i Şerif ve sohbet programlarının sayılarının artırıldığını, Semerkand Yayınları tarafından hazırlanan 12 kitaplık “Alemlere Rahmet Hz. Muhammed Külliyatı”nın ocak ayı ile yayınlanmaya başlanacağının haberini verdi.





Necip Karakaya ve İsmail Hakkı’dan Siyer Anlatısı ve İcralar





Programın anlatı bölümlerinde Necip Karakaya ve İsmail Hakkı, Efendimiz’in صلى الله عليه وسلم hayatını şiirsel bir dille anlattı. Siyer anlatısı; doğum gecesinden risaletin ilk hitabına, hicretten Medine’ye, oradan insanlığın yeniden dirilişine uzanan bir hat üzerinde ilerledi. İki önemli sanatçının bir araya geldiği bu kıymetli anlatıda tercih edilen kelimeler ve ses tonundaki içtenlik, anlatıya hem tarihî hem manevî bir derinlik kazandırdı. Anlatı bölümleri, sahnenin genel akışını omurga gibi taşıdı. Seyircinin büyük beğenisini kazanan anlatı boyunca ve gösterinin farklı bölümlerinde gerçekleştirilen eser icraları da programa zenginlik kattı. “Buhara’dan Bosna’ya”: Her Dilde Aynı Muhabbet Programın merkezinde yer alan “Buhara’dan Bosna’ya Mevlid-i Şerif” icrası, Peygamber sevgisinin coğrafyalar üstü, diller üstü bir dil olduğunu gösterdi. Mevlidler; Özbekçe, Arapça, Kürtçe, Türkçe ve Boşnakça olarak beş farklı dilde icra edildi. Her biri farklı bir medeniyetin sesi ama aynı muhabbetin yankısıydı. Okunan mevlidler, salondaki binlerce seyirciye “Her dilde O’nu anıyoruz, her anmada yeniden doğuyoruz.” duygusunu yaşattı.





