Millet FETÖ’ye vurdu ses PKK’dan geldi

Türkiye 2014 yılına, FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişimiyle girdi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in emirleri doğrultusunda hareket eden savcı ve polislerin milletin iradesine çektiği operasyon, yargı ve emniyetteki vatansever ekipler tarafından püskürtülse de bu hadise büyük yankı uyandırdı. Bu anlamda 30 Mart 2014 yerel seçimleri bir belediye seçiminden öte, FETÖ ile hesaplaşma zemini oluşturdu. Sandığa giden vatandaş, FETÖ’ye en ağır cevabı verdi ve terör örgütüyle hareket eden parti ve çevreleri sandığa gömdü. Türkiye düşmanlarının kurduğu oyun tutmadı, millet FETÖ’nün ipiyle kuyuya inen siyaset ve iş dünyası temsilcilerinin intiharına şahitlik etti. AK Parti oylarını 8 puan arttırarak sandıktan yüzde 46’lık zaferle çıktı.





HOŞGELDİN YENİ TÜRKİYE

Ağustos ayına geldiğimizde, Türkiye ilk kez Cumhurbaşkanı’nı seçmek için sandığa gitti. Recep Tayyip Erdoğan, 13 partinin çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş’ın yarıştığı 10 Ağustos’taki seçimde, kendisine karşı kurulan tarihin en geniş muhalefet cephesini hezimete uğratıp 12’nci Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan’a karşı kurulan blok yüzde 38’de kaldı, çatı çöktü. Yeni Türkiye’nin kapısı aralandı, milletin desteğini arkasına alan Erdoğan yüzde 51,79 oy oranıyla halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı oldu. FETÖ’nün çabaları da sonucu değiştiremedi. 100 yıllık parantezin kapandığı seçimlerden sonra Yeni Şafak “Hoşgeldin yeni Türkiye” manşetini attı.





SOKAKLAR KARIŞTI

1923 ruhunu temsil eden yeni bir dönemin kapılarının açılması, yeni Türkiye’yi içine sindiremeyen çevreleri durdurmayacaktı. Öyle de oldu. ABD’nin kurduğu paravan terör örgütü DEAŞ’ın senaryo icabı Ayn el Arab’a (Kobani) girdiği, Türkiye’yi bataklığa çekme denemesi sürecinde, dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 6-7 Ekim olaylarının fitilini yaktı. Sokakları isyana çağıran Demirtaş, 46 kişinin katili oldu. Kürtler üzerinden kalkışmanın kurgulandığı olaylarda 7-12 Ekim tarihleri arasında 46 kişi öldü. CHP ve HDP’nin tahrikiyle Türkiye savaş alanına döndü. Ülkeyi 1990’lı yıllara götürmeye çalışan PKK’nın infaz listeleri oluşturduğu, katledilen isimlerin de bilinçli seçildiği tespit edildi. Yeni Şafak, 6-7 Ekim olaylarına giden süreçte attığı manşetlerle sözünün gücünü ortaya koydu.





DIK DURDUK

30 Mart 2014’te Türkiye en kritik seçimlerinden birisini yaptı. 17-25 Aralık darbe girişimiyle milli iradeye uzanan kirli ellere millet cevabını sandıkta verdi. Çıkan sonuç sadece belediye başkanını belirlemekle kalmadı, “Yeni Türkiye” için milli irade manifestosu oldu. 52 milyon seçmen Gezi Parkı eylemleri, dershane tartışması, 17-25 Aralık darbe girişimi, MİT tırlarına baskın, casusluk ve montaj kasetlerle Türkiye’yi karanlık bir tünele itmek isteyen FETÖ ve iş birliği yaptığı odakları oyladı. Seçim, Türkiye’ye yapılan saldırıya demokrasiyle verilen en büyük cevap oldu. Belediye başkanlarını belirleyen seçimler, aynı zamanda ekonomik ve siyasi istikrar için referandum anlamı taşıdı. Katılımın yüzde 90’ları bulduğu seçimde FETÖ ile iş birliği yapan CHP hezimete uğrarken, AK Parti ise oylarını 8 puan arttırarak yüzde 46’yla zafer ilan etti. Millet, FETÖ ve destekçisi CHP’yi sandığa gömdü. Yolsuzluk kılıfıyla yapılan operasyonlar çöktü. Yeni Şafak, büyük zaferin ertesinde “Türkiye dik durdu” manşetiyle çıktı.





ŞAIBE LOBISI BOŞ DURMADI

FETÖ’nün yerel seçimde sandığa şaibe karışması için 5 maddelik kaos eylem planı hazırladığını duyuran Yeni Şafak, seçimden sonra “Şaibe lobisi kaos peşinde” manşetiyle bunu ifşa etti. FETÖ ile ittifak yaparak girdiği seçimi kaybeden CHP yenilgiyi kabullenemedi. FETÖ’cüler de şaibe iddialarına sarılıp seçimin meşruiyetine gölge düşürmek için birçok ilde YSK’ya itiraz etti.





TARIHI DEVIR

Türkiye’nin tarihinde ilk kez halk oyuyla seçtiği Erdoğan, muhteşem bir devir teslim töreniyle göreve başladı. 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM’de yemin edip Çankaya’ya çıkan Erdoğan’a görevi “Değerli kardeşim” diyerek devretti. Yeni Şafak, yeni bir dönemin kapılarının açıldığı tarihi günü “Büyük Türkiye” manşetiyle okuyucuya sundu.



