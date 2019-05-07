Mısıroğlu’na veda

Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Mısıroğlu, Çamlıca Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Üsküdar’daki Nasuh Mehmed Efendi Camii’nin haziresine defnedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü tarihçi için mesaj yayımlayıp başsağlığı diledi.
Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden usta tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu (86), Çamlıca Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üsküdar’daki Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı’na ait Nasuh Mehmet Efendi Camisi’nin haziresine defnedildi.
On binlerce seveni Kadir Mısıroğlu’nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Mısıroğlu’nun tabutu Türk bayrağına sarıldı. Cenaze törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Eski Bakan Numan Kurtulmuş, Vali Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak katıldı.
ERDOĞAN’DAN TAZİYE
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, vefat eden tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu için başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu’nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadesini kullandı.
BAKANLARDAN BAŞ SAĞLIĞI
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Değerli tarihçi ve yazar Kadir Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum.” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da “Ülkemizin yetiştirdiği önemli tarihçilerden, güzel insan, baba dostu Kadir Mısıroğlu Hakk’ın rahmetine kavuştu. Rabbim mekanını cennet, yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun.” paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop da vefat eden tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu için başsağlığı mesajı paylaştı.
- İlme adanan bir ömür
- Kadir Mısıroğlu, 1933’te Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulunu da Akçaabat’ta tamamlayan Mısıroğlu Trabzon Lisesi ve Trabzon Öğretmen Okulu’nun ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydını yaptırdı. Üniversite öğrenciliği sırasında yedi öğrenci yurdu açan Mısıroğlu’nun, Aynur Aydınaslan ile 1961’de yaptığı evliliğinden üç çocuğu oldu. Kadir Mısıroğlu 1964’te “Sebil Yayınevini” kurdu ve basılı ilk kitabı “Lozan Zafer mi, Hezimet mi?”, bu yayınevinin ilk kitabı oldu. Milli Türk Talebe Birliği’nin İstanbul’daki genel merkezinde verdiği konferans nedeniyle Eskişehir Örfi İdare Mahkemesince 7 yıl hapis, 5 yıl amme haklarından men ve 20 ay sürgün cezası aldı. Çıkarılan genel afla cezası sona erdi. Haftalık “Sebil” dergisini 1976’nın başından itibaren çıkarmaya başlayan Mısıroğlu’na bu dergideki yazılarından dolayı çok sayıda dava açıldı. Mısıroğlu, 1977 genel seçimlerinde MSP’den Trabzon milletvekili adayı olduysa da kazanamadı. Ertesi yıl MSP Genel İdare Kurulu’na seçilen Mısıroğlu, 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında hakkında tutuklama kararı verilmesi üzerine yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. 11 yıllık gurbet hayatının ardından Türkiye’ye dönerek yazı ve yayın çalışmalarını sürdürdü. Yakın dönem tarihine ilişkin çalışmalarıyla bilinen ve hakkında yapılan çarpıtmalar nedeniyle zor dönemler geçiren Kadir Mısıroğlu, önceki gün çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Kadir Mısıroğlu, “Yunan Mezalimi - Türk’ün Siyah Kitabı”, “Filistin Dramı’nın Düşündürdükleri”, “İslam Dünya Görüşü”, “Macar İhtilali”, “Moskof Mezalimi” ve “Tarihten Günü müze Ermeni Meselesi ve Zulümler” gibi birçok eser kaleme aldı.