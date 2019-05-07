Mısıroğlu’na veda

Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Mısıroğlu, Çamlıca Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Üsküdar’daki Nasuh Mehmed Efendi Camii’nin haziresine defnedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü tarihçi için mesaj yayımlayıp başsağlığı diledi.

Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden usta tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu (86), Çamlıca Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üsküdar’daki Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı’na ait Nasuh Mehmet Efendi Camisi’nin haziresine defnedildi.

On binlerce seveni Kadir Mısıroğlu’nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Mısıroğlu’nun tabutu Türk bayrağına sarıldı. Cenaze törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Eski Bakan Numan Kurtulmuş, Vali Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak katıldı.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, vefat eden tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu için başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu’nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadesini kullandı.

BAKANLARDAN BAŞ SAĞLIĞI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Değerli tarihçi ve yazar Kadir Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum.” dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da “Ülkemizin yetiştirdiği önemli tarihçilerden, güzel insan, baba dostu Kadir Mısıroğlu Hakk’ın rahmetine kavuştu. Rabbim mekanını cennet, yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun.” paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop da vefat eden tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu için başsağlığı mesajı paylaştı.